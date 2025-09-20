recherche
Séries

Les résumés de "Tout pour la lumière" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 20 septembre 2025 139
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 septembre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 22 septembre 2025 Épisode 71

Maddie danse avec le diable... Au Studio, Victoria est sous le feu des projecteurs... Chez les Verzeroli, l'heure est aux retrouvailles !

Mardi 23 septembre 2025 Épisode 72

Coup de théâtre au Studio : Melvil revient sur ses pas ! Julian rate l'opportunité de faire bonne impression. À la coloc, Iris cède à la maladie d'amour...

Mercredi 24 septembre 2025 Épisode 73

Au Studio, les langues se délient... Iris danse sur une corde raide. De son côté, Victoria paie la rançon de la gloire.

Jeudi 25 septembre 2025 Épisode 74

Julian lève le ton pour faire entendre la voix de Maddie. Florence est réduite au silence. Jacob et Baya ne sont pas sur la même longueur d'ondes.

Vendredi 26 septembre 2025 Épisode 75

Au Studio, les murs ont des oreilles... Entourée de ses enfants, Florence donne de la voix. Jacob et Baya accordent enfin leurs violons.

Dernière modification le samedi, 20 septembre 2025 11:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La vallée fracturée&quot; : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

"La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

20 septembre 2025 - 12:29

Sur le même thème..

&quot;La vallée fracturée&quot; : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

"La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 22 septembre 2025 (vidéo)

20 septembre 2025 - 12:29

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 20 septembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 20 septembre 2025 sur TF1, les re…

20 septembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL