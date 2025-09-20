Les résumés de "Tout pour la lumière" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 septembre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 22 septembre 2025 • Épisode 71

Maddie danse avec le diable... Au Studio, Victoria est sous le feu des projecteurs... Chez les Verzeroli, l'heure est aux retrouvailles !

Mardi 23 septembre 2025 • Épisode 72

Coup de théâtre au Studio : Melvil revient sur ses pas ! Julian rate l'opportunité de faire bonne impression. À la coloc, Iris cède à la maladie d'amour...

Mercredi 24 septembre 2025 • Épisode 73

Au Studio, les langues se délient... Iris danse sur une corde raide. De son côté, Victoria paie la rançon de la gloire.

Jeudi 25 septembre 2025 • Épisode 74

Julian lève le ton pour faire entendre la voix de Maddie. Florence est réduite au silence. Jacob et Baya ne sont pas sur la même longueur d'ondes.

Vendredi 26 septembre 2025 • Épisode 75

Au Studio, les murs ont des oreilles... Entourée de ses enfants, Florence donne de la voix. Jacob et Baya accordent enfin leurs violons.