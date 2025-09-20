recherche
"Alice Nevers" de retour sur TF1 lundi 22 septembre 2025 dans un épisode inédit (vidéo)

samedi 20 septembre 2025
Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera un épisode inédit de la série "Alice Nevers" avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli de retour dans une enquête inédite.

Le piège

Un prédateur sévit sur la Côte d'Azur. Adepte de l'appli Tender Gold, il multiplie les identités pour épouser ses victimes et les tuer.

Se faisant passer pour une riche héritière et pour son avocat véreux, Alice et Marquand vont redoubler d'ingéniosité pour le piéger.

Mais à jouer avec le feu, on ne sait sur qui parfois le piège peut se refermer...

Avec : Marine Delterme (Alice Nevers), Jean-Michel Tinivelli (Frédéric Marquand), Philippe Lefebvre (Maxime Vianey), Rebecca Tetens (Talia Ivanov), Bénédicte Allard (Sandrine Lacombe), Bilal Darai (Medhi Assia), Anne-Marie Ponsot (Claudine Larousse), Christophe Laubion (Directeur SIJ), Sophie Payan (Emma Beaumont).
