"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au au 26 septembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 22 septembre 2025 • Épisode 1754
Tandis qu’Elisabeth fait un pas en direction de Catherine, Alain doute des intentions de cette dernière. Quant à Elise, elle découvre que l’histoire entre Pauline et Elodie est plus sérieuse qu’elle ne le pensait.
Mardi 23 septembre 2025 • Épisodes 1755
Léo demande de l’aide à Boris pour tirer son exploitation d’affaire. De son côté, Charlotte décide de prendre ses distances avec Achille.
Mercredi 24 septembre 2025 • Épisode 1756
Pablo se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Quant à Elodie, elle fait son choix entre Elise et Pauline.
Jeudi 25 septembre 2025 • Épisode 1757
Alors que Pablo soupçonne son professeur de chercher à le piéger, la ferme continue de lutter pour faire face à la sécheresse.
Vendredi 26 septembre 2025 • Épisode 1758
Catherine vient dîner chez Elisabeth : vont-elles finir par enterrer la hache de guerre ? De son côté, Léo découvre le secret de Pauline.