"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 22 au au 26 septembre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 161
Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 22 au 26 septembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 22 septembre 2025Épisode 1754

Tandis qu’Elisabeth fait un pas en direction de Catherine, Alain doute des intentions de cette dernière. Quant à Elise, elle découvre que l’histoire entre Pauline et Elodie est plus sérieuse qu’elle ne le pensait.

Mardi 23 septembre 2025Épisodes 1755

Léo demande de l’aide à Boris pour tirer son exploitation d’affaire. De son côté, Charlotte décide de prendre ses distances avec Achille.

Mercredi 24 septembre 2025Épisode 1756

Pablo se retrouve accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Quant à Elodie, elle fait son choix entre Elise et Pauline.

Jeudi 25 septembre 2025 Épisode 1757

Alors que Pablo soupçonne son professeur de chercher à le piéger, la ferme continue de lutter pour faire face à la sécheresse.

Vendredi 26 septembre 2025 Épisode 1758

Catherine vient dîner chez Elisabeth : vont-elles finir par enterrer la hache de guerre ? De son côté, Léo découvre le secret de Pauline.

