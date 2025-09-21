Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 22 au 26 septembre 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 septembre 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 22 septembre 2025 • Épisode 61

La fratrie Bartoli prend conscience qu’elle doit passer à l’action pour sauver Émilia. Chez les Maillol, Camille et Erwan ont bien du mal à composer avec un Franck endeuillé. Liam prend les décisions qui s’imposent pour rassurer Roméo.

Mardi 23 septembre 2025 • Épisode 62

Un retour inattendu rebat les cartes pour les Bartoli, alors que Gabriel bascule dans l’emprise. La compétition continue entre Max et Magalie pour le poste de gouvernant.

Mercredi 24 septembre 2025 • Épisode 63

Face à une décision lourde de sens, Émilia pourrait bien céder à la tentation. Pour Max et Magalie, un acte de sabotage fait basculer l’opinion de Clarisse. Ailleurs à l’hôtel, Adrian se demande s’il a franchi la ligne rouge.

Jeudi 25 septembre 2025 • Épisode 64

Alors que Louise tente le tout pour le tout, une nouvelle scène de violence choque la famille Bartoli. L’action d’un entremetteur met Franck sur la piste du renouveau. De leur côté, Max et Magalie ont bien du mal à sortir indemnes de la compétition.

Vendredi 26 septembre 2025 • Épisode 65

Émilia comprend qu’elle doit agir, alors que la liste de victimes continue de grandir. Au club nautique, Franck fait enfin face à ses mauvais souvenirs. Clarisse, elle, pourrait bien succomber au fruit défendu.