"S.W.A.T." saison 7, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la 7ème saison inédite de "S.W.A.T.". Voici les résumés de ces épisodes qui seront diffusés mardi soir.

La série "S.W.A.T." suit le quotidien d'une unité d'élite des forces de police de Los Angeles (Special Weapons And Tactics).

L'intrigue se concentre sur le sergent Daniel "Hondo" Harrelson, un ancien Marine originaire du sud de Los Angeles.

21:10 Épisode 7x12 Sous les projecteurs

Un groupe de militants écologistes kidnappent le fils d'un riche industriel pour lui faire payer ses crimes contre l'environnement.

Hondo se retrouve dans la tourmente après avoir tiré sur un suspect apparemment désarmé devant témoins.

Tan refuse de voir Alfaro intégrer la vingtième.

22:00 Épisode 7x13 La 20e est éternelle

Alors que l'avenir de la brigade est de plus en plus incertain, Hondo et ses hommes doivent à tout prix arrêter un dangereux écoterroriste qui menace de détruitre une partie de Los Angeles.

Deacon vient prêter main forte à ses camarades pour ce qui pourrait bien être un dernier baroud d'honneur...

La 8ème saison de la série sera diffusée sur TF1 à partir de la semaine prochaine.