"La stagiaire - Un poids trop lourd", résumé de l'épisode inédit diffusé mardi 23 septembre 2025 sur France 3

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le cinquième épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Un poids trop lourd ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x05 • Un poids trop lourd

Une demeure luxueuse, une famille fortunée, des secrets et des non-dits, Constance et Boris devront faire preuve de discernement pour retrouver l’assassin du fils aîné de Serge Lafont, à la tête d’une grande entreprise de transport.

Barth et Constance découvrent des informations sensibles sur Lola, pendant que Boris cherche à raccrocher les ponts avec Solène qui le bat froid.