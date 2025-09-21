recherche
Séries

"La stagiaire - Un poids trop lourd", résumé de l'épisode inédit diffusé mardi 23 septembre 2025 sur France 3

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025 150
"La stagiaire - Un poids trop lourd", résumé de l'épisode inédit diffusé mardi 23 septembre 2025 sur France 3

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le cinquième épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Un poids trop lourd ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x05  Un poids trop lourd

Une demeure luxueuse, une famille fortunée, des secrets et des non-dits, Constance et Boris devront faire preuve de discernement pour retrouver l’assassin du fils aîné de Serge Lafont, à la tête d’une grande entreprise de transport.

Barth et Constance découvrent des informations sensibles sur Lola, pendant que Boris cherche à raccrocher les ponts avec Solène qui le bat froid.

Dernière modification le dimanche, 21 septembre 2025 13:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 21 septembre 2025 sur France 2

21 septembre 2025 - 14:18

Sur le même thème..

&quot;S.W.A.T.&quot; saison 7, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mardi 23 septembre 2025

"S.W.A.T." saison 7, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mardi 23 septembre 2025

21 septembre 2025 - 13:16

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

20 septembre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL