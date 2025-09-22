"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois épisodes inédits de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis, qui suit les aventures de Colter Shaw un survivaliste solitaire et un traqueur professionnel.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

21:10 Épisode 1x10 Madison et Hank ne répondent plus



Colter part en pleine nature afin d'aider un père à retrouver ses enfants. Ils ont été vus pour la dernière fois dans un avion signalé perdu pendant une tempête et transportant un mystérieux client...

22:00 Épisode 1x11 Blake Baker s'est volatilisé



Lorsqu'un étudiant diplômé disparaît après une fête, ses amis et sa famille croient qu'il a cédé sous la pression de sa bourse de recherche. Mais après avoir discuté avec Dory Shaw, sa sœur qui enseigne dans la même université, Colter découvre des photos et des messages explicites qui l'amènent à faire la lumière sur une conspiration dangereuse et potentiellement mortelle, au sein du campus.

22:55 Épisode 1x12 L'enlèvement de Doug Thompson



Colter est contraint de faire équipe avec son frère, Russell, lorsque celui-ci lui demande de l'aider à retrouver un ancien camarade de l'armée, qui a disparu après plusieurs semaines de comportement paranoïaque. L'enquête conduit les deux frères dans le monde des forces spéciales, des missions louches et des théories du complot, tout en les obligeant à affronter leurs différends liés à leur passé familial.