"Dans de beaux draps" : résumé des épisodes diffusés mercredi 24 septembre 2025 sur France 2

lundi 22 septembre 2025
Mercredi 24 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Dans de beaux draps", une comédie familiale aussi hilarante, émouvante que mouvementée, au cœur des contradictions et des peurs de notre époque.

Rappel de l'histoire...

Mariés, deux enfants, Justine et Rémi Blanchet sont sur le point d’accéder au saint des saints de la haute bourgeoisie et marier leur fille aînée Capucine avec le meilleur parti de la ville… quand ils se retrouvent ruinés et privés de ressources.

Incapables d’assumer ce déclassement qui rappelle cruellement à Justine les jours les plus sombres de son enfance, ils vont peu à peu passer du côté obscur de la force pour sauver les apparences... trouvant dans leur double vie rocambolesque et dangereuse un retour de flamme inattendu.

Les épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 1x05 L’étau se resserre

Tout semble s'arranger pour Rémi et Justine lorsque le Maire – et futur beau-père – Georges Laville annonce que les cambrioleurs ont enfin été arrêtés et propose à Rémi un poste stratégique à ses côtés.

Mais les véritables cambrioleurs, qui ont été accusés à tort à leur place, ripostent en kidnappant grand-mère Michelle, la mère de Rémi, afin de forcer le couple à commettre un dernier cambriolage cette nuit-là, visant nul autre que Benoît Saintonge, le très respecté président du Club Ravel.

Ce cambriolage est plus risqué que jamais : Kathy Malinski, convaincue que les Blanchet sont des cambrioleurs imitateurs, cache un traceur GPS dans l'inhalateur pour asthme de Justine et les suit… quand leurs propres enfants les suivent jusqu’au lieu de leur futur forfait…

22:00 Épisode 1x06 Blanchet VS Laville

Cachés et coincés, Justine et Rémi surprennent la conversation louche de Benoit Saintonge avec le Maire.

De retour à la maison, ils font face à la colère de Capucine et apprennent que leur fils Pierre-Marie les a sauvés de la surveillance de Kathy Malinski.

Et face à Kathy qui les accuse enfin ouvertement, Rémi et Justine affirment qu'ils enquêtaient depuis longtemps sur Georges Laville. Jérôme révèle alors qu'il enquêtait lui aussi sur la même affaire de corruption, car il est policier... stupeur de Rémi.

Mais quand les Blanchet retournent chez Benoît Saintonge pour sauver leur peau, ils sont accueillis par les criminels suffisants comme leurs nouvelles recrues…

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 12:10
Séries
