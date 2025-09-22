M6 déprogramme la série "Nouveau Jour" à partir du mardi 23 septembre 2025

Après une nouvelle chute des audiences, M6 annonce l'arrêt immédiat de la série "Nouveau Jour". Les derniers épisodes seront disponibles gratuitement sur M6+.

La série "Nouveau Jour" a été diffusée pour la première fois le lundi 30 juin 2025 à 20:40. Le lancement a attiré un nombre encourageant de 1,53 million de téléspectateurs, mais les audiences ont dégringolé au fil des semaines.

Devant ce constat, M6 a pris la décision de changer l'horaire de diffusion, déplaçant le feuilleton de la case de 20:40 à 13:30 à partir du 25 août 2025. La chaîne a justifié ce choix en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une déprogrammation, mais d'un "changement d'horaire pour maximiser le digital", où la série enregistrait de meilleures performances. Malheureusement, cette nouvelle stratégie n'a pas suffi à relancer la série. Les audiences ont continué de baisser, atteignant un score très bas.

Face à cet échec, M6 a pris la décision de déprogrammer la série qui sera remplacée, dès ce mardi 23 septembre 2025, par un épisode de "Scènes de ménages" suivi du magazine "Un jour, un doc".

Les derniers épisodes inédits de la série seront à retrouver en première exclusivité gratuite sur M6+.