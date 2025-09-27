recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 29 septembre 2025 au 3 octobre 2025 sur TF1

samedi 27 septembre 2025
Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 septembre au 3 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 29 septembre 2025 Épisode 1273

En plein test, Gaspard vole la vedette à Malik. Joséphine rend la monnaie de sa pièce à Ferdinand. De son côté, Carla veut faire peau neuve.

Mardi 30 septembre 2025 Épisode 1274

À L'institut, Gaspard paye de sa personne. Sur l'appli de L'institut, Ferdinand saisit la balle au bond. Au Double A, Anouk frappe un grand coup.

Mercredi 1er octobre 2025 Épisode 1275

Face à Eléonore, Gaspard change de discours. Pour sa part, Ferdinand rend les armes. En cuisine, la brigade d'Enzo agit de son propre chef.

Jeudi 2 octobre 2025 Épisode 1276

À la ferme, Éléonore tire les ficelles. Au BDE, Tom prend une longueur d'avance. En cours, Carla tombe le masque.

Vendredi 3 octobre 2025 Épisode 1277

Avec Leroy, Alice tombe dans le panneau. De son côté, Carla force le trait. À la ferme, Lionel et Fleur prennent racine.

Suivez nous...

