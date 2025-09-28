"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 29 septembre 2025 • Épisode 1759
Tandis que la situation de Pablo s’envenime, Charlotte et Noura se mobilisent pour le soutenir. De son côté, Elise est contrainte de révéler à Yann la relation entre Élodie et Pauline.
Mardi 30 septembre 2025 • Épisodes 1760
Au lycée, Charlotte commence à avoir des soupçons envers Achille. Parallèlement, William pense avoir une solution pour aider les exploitations face à la sécheresse.
Mercredi 1er octobre 2025 • Épisode 1761
Alors que Claudine monte son nouveau cabinet d’avocat avec un nouvel associé, de son côté, Élodie a une bien mauvaise surprise en se rendant au chevet de Pauline
Jeudi 2 octobre 2025 • Épisode 1762
Tandis que Lucie aimerait passer à la vitesse supérieure avec Yann, Elise révèle une part sombre de sa personnalité
Vendredi 3 octobre 2025 • Épisode 1763
Alors qu’Achille commence à réaliser la gravité de ses actes, la police découvre qu’Elise n’a pas dit toute la vérité dans l’affaire de l’agression de Pauline.