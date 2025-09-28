"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 29 septembre au 3 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 29 septembre 2025 • Épisode 1759

Tandis que la situation de Pablo s’envenime, Charlotte et Noura se mobilisent pour le soutenir. De son côté, Elise est contrainte de révéler à Yann la relation entre Élodie et Pauline.

Mardi 30 septembre 2025 • Épisodes 1760

Au lycée, Charlotte commence à avoir des soupçons envers Achille. Parallèlement, William pense avoir une solution pour aider les exploitations face à la sécheresse.

Mercredi 1er octobre 2025 • Épisode 1761

Alors que Claudine monte son nouveau cabinet d’avocat avec un nouvel associé, de son côté, Élodie a une bien mauvaise surprise en se rendant au chevet de Pauline

Jeudi 2 octobre 2025 • Épisode 1762

Tandis que Lucie aimerait passer à la vitesse supérieure avec Yann, Elise révèle une part sombre de sa personnalité

Vendredi 3 octobre 2025 • Épisode 1763

Alors qu’Achille commence à réaliser la gravité de ses actes, la police découvre qu’Elise n’a pas dit toute la vérité dans l’affaire de l’agression de Pauline.