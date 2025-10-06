"Le parfum du bonheur" : mini-série inédite diffusée sur France 2 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série "Le parfum du bonheur" adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».

L'histoire en quelques lignes...

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir.

Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ?

En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Après dix ans de mariage avec Ben, Pauline est retournée vivre chez ses parents. Malgré l’insistance de ses proches, Pauline est dans le déni de sa séparation et la considère comme un simple break. Prête à tout pour reconquérir l’homme de sa vie, elle se met à écrire à Ben les moments heureux de leur mariage. Ainsi il se souviendra de l’amour qui les lie.

22:00 Épisode 2

Poussée par le Dr Pasquier, le psy que son frère lui a conseillé de consulter, Pauline accepte de passer les vacances en famille, dans la nouvelle maison de sa sœur à Arcachon. Bien décidée à en finir avec les secrets de famille qui sont, selon elle, à l’origine de ses problèmes, elle va au contraire redécouvrir ses proches et resserrer ses liens avec eux.

Avec : Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe), Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N'Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa).