recherche
Séries

"Le parfum du bonheur" : mini-série inédite diffusée sur France 2 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 329
"Le parfum du bonheur" : mini-série inédite diffusée sur France 2 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série "Le parfum du bonheur" adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».

L'histoire en quelques lignes...

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir.

Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ?

En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Après dix ans de mariage avec Ben, Pauline est retournée vivre chez ses parents. Malgré l’insistance de ses proches, Pauline est dans le déni de sa séparation et la considère comme un simple break. Prête à tout pour reconquérir l’homme de sa vie, elle se met à écrire à Ben les moments heureux de leur mariage. Ainsi il se souviendra de l’amour qui les lie.

22:00 Épisode 2

Poussée par le Dr Pasquier, le psy que son frère lui a conseillé de consulter, Pauline accepte de passer les vacances en famille, dans la nouvelle maison de sa sœur à Arcachon. Bien décidée à en finir avec les secrets de famille qui sont, selon elle, à l’origine de ses problèmes, elle va au contraire redécouvrir ses proches et resserrer ses liens avec eux.

Avec : Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe),  Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N'Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

06 octobre 2025 - 21:16

Sur le même thème..

&quot;Tracker&quot; : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

06 octobre 2025 - 11:50

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL