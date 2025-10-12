"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mardi 14 octobre 2025

Mardi 14 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T" qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 8x05 La vengeance du Boucher

Témoin impuissant de l'enlèvement d'Olivia, sa petite amie, Tan fait logiquement appel au S.W.A.T. Si les ravisseurs sont rapidement identifiés comme membres d'un cartel mexicain, les raisons du kidnapping restent mystérieuses. D'autant que ceux-ci ont également enlevé un agent de la D.E.A., chargé d'enquêter sur leurs opérations.

Son équipier, l'agent Bryant, se joint au S.W.A.T., qui se mobilise désormais pour retrouver les deux otages. La situation est d'autant plus critique que l'un des ravisseurs n'est autre que "Le boucher", un spécialiste des interrogatoires aux méthodes sanguinaires.

C'est précisément cette journée que madame Bennett, cheffe-adjointe de la police, choisit pour inspecter la brigade. Le commandant Hicks, qui doit témoigner contre son mari, soupçonne dans sa visite impromptue des arrière-pensées.

Deacon achète pour son fils une paire de sneakers, qui se révèle être des contrefaçons. Alfaro et Powell tentent de l'aider à mettre la main sur une paire authentique.

22:00 Épisode 8x06 Un père à bout de nerfs

Un médecin et une infirmière travaillant dans des cliniques spécialisées dans les avortements sont assassinés en plein jour. Hondo et son équipe remontent la piste du tueur, un homme que sa femme a voulu quitter et qui se venge sur tous ceux qu'il croit être responsables de sa situation.

Powell souhaite aider Thomas à partir en tournée avec son groupe, mais ses parents s'interposent.

Alfaro en a assez d'enchaîner les relations compliquées.

Deacon aide Gamble à laisser ses convictions personnelles de côté.