"Enquête en famille", résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 16 octobre 2025

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Enquête en famille", une série avec Clémentine Célarié, Bernard Le Coq et Naïma Rodric.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple de quincaillers bretons, Claire et Philippe Rochette (Clémentine Célarié et Bernard Le Coq), sont fous de séries et de romans policiers. Pour assouvir leur passion, ils vont faire muter leur fille Charline (Naïma Rodric), capitaine de police, de Paris à Rennes, afin de s’immiscer dans ses enquêtes.

Charline n’a pas besoin d’eux pour les résoudre mais eux, pensent que oui : ils enquêteront en famille !

Résumé des épisodes diffusés au cours de la troisième soirée

21:10 Épisode 5

L'enquête de Charline débute avec la découverte tragique d'une femme abattue sur son cheval en pleine forêt. Ses parents, Claire et Philippe, sont profondément investis dans la vie de leur fille, veillant à son bien être pendant sa grossesse tout en continuant d'enquêter incognito auprès d'elle.

Bastien va quant à lui devoir se racheter auprès de Charline.

22:05 Épisode 6

Une employée découvre le corps sans vie de Christophe Piatek, un commercial venu de Nantes, dans sa chambre d'hôtel. Il a été asphyxié avec son oreiller.

À Paris, Claire et Philippe espionnent Paul Henri, l'ex de Charline et lui annoncent qu'il va bientôt devenir père.

Charline mène l'enquête avec détermination malgré l'approche imminente de son terme.