"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mardi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T" qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la quatrième soirée

21:10 Épisode 8x07 Les raisons de la colère

Deux jeunes Indiens sont pris pour cible par des tireurs alors qu'ils roulent tranquillement sur l'autoroute. Arrivés devant l'hôpital, ils continuent d'être au cœur d'une fusillade qui implique Deacon, de passage pour sa fille Victoria. Est-ce l'œuvre des parents de la jeune fille, qui n'approuvent pas sa relation ? Hondo et Powell savent à quel point on peut faire des erreurs en pensant vouloir le meilleur pour sa progéniture...

Pendant ce temps, Tan fait la rencontre d'un membre de la famille de Gamble et doit apprendre à dépasser ses préjugés.

22:00 Épisode 8x08 Menace sur la ville

Un produit radioactif est volé par des terroristes bien déterminés à commettre un attentat. Hondo et son équipe n'ont que peu de peu pour intervenir avant que Los Angeles ne soit touché.