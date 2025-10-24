recherche
"Pour Sarah", résumé des deniers épisodes diffusés sur NOVO 19 samedi 25 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 octobre 2025 160
Samedi 25 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux derniers épisodes de "Pour Sarah", une mini-série avec François-Xavier Demaison, Thomas Jouannet et Aure Atika.

Rappel de l'histoire en quelques lignes...

Sarah et Cédric,18 ans, amis d’enfance, sont retrouvés à l’aube entre la vie et la mort à côté d’une voiture accidentée. Plusieurs indices laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’un banal accident : la voiture a été volée, le corps de Sarah a été déplacé, et la personne qui a prévenu les secours s’est volatilisée.

Épisode 5

Sarah franchit les étapes de sa rééducation et est autorisée à sortir pour assister à la Moon Party, une fête où tous les jeunes prévoient de se retrouver.

Le soir de la fête, les tensions entre les adolescents explosent, tandis que les couples de parents sont au plus mal.

Épisode 6

Manue révèle ce qu’elle sait sur la nuit de l’accident, tandis que Zerrouki trouve la vérité sur ce qui est arrivé à sa fille Lola le soir de la fête.

Maintenant que la lumière a été faite sur la nuit de l’accident, le dénouement juridique de cette affaire va marquer à jamais la vie des jeunes et de leurs parents.

 
Dernière modification le vendredi, 24 octobre 2025 11:32
Publié dans Séries, Samedi
Suivez nous...