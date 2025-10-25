"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 27 au 31 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 27 octobre 2025 • Épisode 1779

Tandis que Léo refuse d’admettre la fin de son mariage, la vie d’Eve est sur le point de basculer.

Mardi 28 octobre 2025 • Épisodes 1780

Alors que Kira découvre le monde du journalisme au Midi Libre, de son côté, Manu est dépassé par la situation d’Eve.

Mercredi 29 octobre 2025 • Épisode 1781

Sabine met sa rancœur de côté pour soutenir Eve. Quant à Boris, son attitude étrange soulève des suspicions autour de lui.

Jeudi 30 octobre 2025 • Épisode 1782

Louis prend une grande décision, qui contrarie beaucoup Marc. Pendant ce temps, Kira est victime de discrimination.

Vendredi 31 octobre 2025 • Épisode 1783

Alors que Kira compte bien se battre pour se faire entendre, de nouveaux secrets d’Eliott font surface.