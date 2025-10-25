"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 27 octobre 2025 • Épisode 1779
Tandis que Léo refuse d’admettre la fin de son mariage, la vie d’Eve est sur le point de basculer.
Mardi 28 octobre 2025 • Épisodes 1780
Alors que Kira découvre le monde du journalisme au Midi Libre, de son côté, Manu est dépassé par la situation d’Eve.
Mercredi 29 octobre 2025 • Épisode 1781
Sabine met sa rancœur de côté pour soutenir Eve. Quant à Boris, son attitude étrange soulève des suspicions autour de lui.
Jeudi 30 octobre 2025 • Épisode 1782
Louis prend une grande décision, qui contrarie beaucoup Marc. Pendant ce temps, Kira est victime de discrimination.
Vendredi 31 octobre 2025 • Épisode 1783
Alors que Kira compte bien se battre pour se faire entendre, de nouveaux secrets d’Eliott font surface.