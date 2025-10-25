recherche
Séries

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 179
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 27 au 31 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 27 octobre 2025Épisode 1779

Tandis que Léo refuse d’admettre la fin de son mariage, la vie d’Eve est sur le point de basculer.

Mardi 28 octobre 2025Épisodes 1780

Alors que Kira découvre le monde du journalisme au Midi Libre, de son côté, Manu est dépassé par la situation d’Eve.

Mercredi 29 octobre 2025Épisode 1781

Sabine met sa rancœur de côté pour soutenir Eve. Quant à Boris, son attitude étrange soulève des suspicions autour de lui.

Jeudi 30 octobre 2025 Épisode 1782

Louis prend une grande décision, qui contrarie beaucoup Marc. Pendant ce temps, Kira est victime de discrimination.

Vendredi 31 octobre 2025 Épisode 1783

Alors que Kira compte bien se battre pour se faire entendre, de nouveaux secrets d’Eliott font surface.

Dernière modification le samedi, 25 octobre 2025 13:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le monde de Jamy&quot; : Peut-on encore boire l’eau du robinet ? lundi 27 octobre 2025 sur France 5

"Le monde de Jamy" : Peut-on encore boire l’eau du robinet ? lundi 27 octobre 2025 sur France 5

25 octobre 2025 - 13:00

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1

25 octobre 2025 - 12:10

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revo…

24 octobre 2025 - 20:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...