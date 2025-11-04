recherche
Séries

"Les évaporés", une mini-série en tournage pour France Télévisions à Nantes

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 84
"Les évaporés", une mini-série en tournage pour France Télévisions à Nantes

Alexia Barlier, Foëd Amara et Faustine Koziel ont débuté aujourd'hui le tournage des premiers épisodes de la mini-série "Les évaporés" qui sera prochainement diffusée sur France Télévisions.

L'histoire en quelques lignes...

Dévastée par la disparition soudaine de son mari, Esther Bazin, 43, commandante de police, est au bord du précipice.

Le destin place sur sa route deux civils membres du Groupe de Recherche sur les Disparitions Volontaires (GRDV). Avec eux, elle trouve un moyen de remonter la trace de son mari, et monte une brigade au profil singulier. Leur mission ? Résoudre des affaires de « disparitions volontaires » sur lesquelles la police n’a plus le droit d’enquêter depuis 2013, la loi invoquant un « droit fondamental à disparaître » pour les majeurs en pleine possession de leurs moyens intellectuels et physiques.

Cette équipe se lance dans une quête nécessaire : retrouver ceux qu’on appelle les évaporés. Esther et son équipe mènent ainsi une lutte indispensable : répondre à ce point d’interrogation insupportable que représente pour les familles la disparition d’un proche, sans raisons apparentes.

Le tournage se déroule du 4 novembre au 19 décembre 2025 puis du 5 janvier au 20 février 2026 en Région Pays de la Loire (Nantes et ses environs).

Avec : Alexia Barlier (Esther Bazin), Foëd Amara (Douma), Faustine Koziel (Frankie), Vincent Garanger (Dominique Malherbe), Simon Zampieri (Théo), Catherine Arditi (Marie-Line), Bastien Ughetto (Bastien Lenhart), Eric Pucheu (Boris).

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

"C dans l'air" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

04 novembre 2025 - 15:40

Sur le même thème..

&quot;Meurtres à Marie-Galante&quot; à revoir sur France 3 jeudi 6 novembre 2025

"Meurtres à Marie-Galante" à revoir sur France 3 jeudi 6 novembre 2025

04 novembre 2025 - 12:54

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par …

03 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...