"Les évaporés", une mini-série en tournage pour France Télévisions à Nantes

Alexia Barlier, Foëd Amara et Faustine Koziel ont débuté aujourd'hui le tournage des premiers épisodes de la mini-série "Les évaporés" qui sera prochainement diffusée sur France Télévisions.

L'histoire en quelques lignes...

Dévastée par la disparition soudaine de son mari, Esther Bazin, 43, commandante de police, est au bord du précipice.

Le destin place sur sa route deux civils membres du Groupe de Recherche sur les Disparitions Volontaires (GRDV). Avec eux, elle trouve un moyen de remonter la trace de son mari, et monte une brigade au profil singulier. Leur mission ? Résoudre des affaires de « disparitions volontaires » sur lesquelles la police n’a plus le droit d’enquêter depuis 2013, la loi invoquant un « droit fondamental à disparaître » pour les majeurs en pleine possession de leurs moyens intellectuels et physiques.

Cette équipe se lance dans une quête nécessaire : retrouver ceux qu’on appelle les évaporés. Esther et son équipe mènent ainsi une lutte indispensable : répondre à ce point d’interrogation insupportable que représente pour les familles la disparition d’un proche, sans raisons apparentes.

Le tournage se déroule du 4 novembre au 19 décembre 2025 puis du 5 janvier au 20 février 2026 en Région Pays de la Loire (Nantes et ses environs).

Avec : Alexia Barlier (Esther Bazin), Foëd Amara (Douma), Faustine Koziel (Frankie), Vincent Garanger (Dominique Malherbe), Simon Zampieri (Théo), Catherine Arditi (Marie-Line), Bastien Ughetto (Bastien Lenhart), Eric Pucheu (Boris).