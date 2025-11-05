"Meurtre au pied du volcan" à revoir sur ARTE jeudi 6 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Meurtre au pied du volcan", une mini-série Islandaise en 4 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

Après le krach boursier de 2008, Helgi, un détective tourmenté, enquête sur le meurtre d’un banquier véreux. Un polar à la fois volcanique et intimiste en terre islandaise.

Paysages lunaires qui épaississent le mystère, communauté recluse au regard bleu polaire dont les histoires s’entremêlent... : dans la fraîche tradition des polars nordiques, Meurtre au pied du volcan en respecte les codes au fil d’une balade islandaise hors d’haleine.

En quatre épisodes et à travers une attachante galerie de portraits, la série ne cesse de brouiller les pistes dans une atmosphère puissamment mélancolique.

Flic tourmenté, Helgi (joué par le convaincant Björn Hlynur Haraldsson) paraît aussi perdu dans sa vie personnelle qu’opiniâtre dans son métier.

Sur une spectaculaire péninsule de lave, au charme renforcé par la bande originale, ce thriller volcanique brosse en filigrane le portrait d’un pays hanté par le krach.

20:55 • Épisode 1

Björn, un baron véreux de la finance impliqué dans la crise islandaise, est retrouvé mort dans sa luxueuse maison de Snæfellsnes, une péninsule volcanique. A priori, il s’agit d’un suicide. Mais Helgi, un détective de Reykjavik dépêché sur les lieux, soupçonne un meurtre. Flanqué de Gréta, jeune inspectrice inexpérimentée aux méthodes peu orthodoxes, il enquête dans la communauté locale.

21:45 • Épisode 2

Après la disparition mystérieuse de Raggi, un toxicomane, et de sa fille Vera dans les paysages de lave de Snæfellsnes, l’enquête d’Helgi se complique. Il découvre que si les associés de Björn, et notamment son beau-frère Ari, ont été ruinés par le krach bancaire, l'homme d'affaires, lui, avait réussi à échapper au désastre. Entre trafic de drogue, malversations et rancœurs, les pistes liées à son meurtre se multiplient.

22:30 • Épisode 3

Le père de Vera est retrouvé dans une crevasse, grièvement blessé. Helgi le considère comme un témoin capital. Ari est assassiné. Le chef d’un gang de bikers, les Shadow Riders, est arrêté et provoque Helgi, lequel manque de preuves contre lui. Mais une bague, que le détective lui confisque, pourrait le confondre. Renvoyé à ses traumatismes d’enfance, Helgi perd son sang-froid.

23:15 • Épisode 4

Disa, la fille d’Helgi, est enlevée lors d’une promenade à cheval. Le gang de motards menace de l’exécuter à 18 heures si Helgi ne restitue pas la bague à leur chef, toujours en garde à vue. Une course contre la montre s’engage, alors que la hiérarchie du détective, qui ignore l’enjeu, s’impatiente.