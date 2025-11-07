"Matlock" : résumé des 9 épisodes diffusés samedi 8 novembre 2025 sur M6

Samedi 8 novembre 2025 à 21:10, M6 diffusera les neuf derniers épisodes inédits de la première saison de "Matlock", le reboot de la série des années 80, mais incarné cette fois par Kathy Bates.

L'histoire en quelques lignes...

Madeline “Matty” Matlock, une septuagénaire à la brillante carrière, décide de réintégrer le marché du travail dans un prestigieux cabinet d’avocats où elle utilise son attitude discrète et passe-partout et sa ruse pour gagner des affaires. Matty est assignée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate chevronnée qui a soif de justice et de succès. L’ex-mari d’Olympia, Julian (Jason Ritter), fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), est intrigué par Matty et ses compétences.

Tandis que Matty s’efforce de trouver sa place dans ce nouveau monde aux enjeux élevés, elle travaille aux côtés des jeunes recrues du cabinet dont le charismatique Billy (David Del Rio) et la très ambitieuse Sarah (Leah Lewis).

Résumé des épisodes de la quatrième soirée

Face aux mauvaises audiences enregistrées sur les précédentes semaines de diffusion de la série, M6 accélère le rythme et propose ce samedi les 9 derniers épisodes de la première saison.

21:10 Épisode 1x11 Mensonge et trahison



Alors qu'Olympia se voit confier une affaire d'espionnage industriel dans une startup technologique, Matty est sous pression. Elle doit gérer la colère de Sarah à son égard ainsi que les soupçons de Shae, qui ne la quitte pas d'une semelle.

21:55 Épisode 1x12 À qui la faute ?

Olympia s'occupe du divorce d’une femme qu'elle a rencontrée en faisant du bénévolat. Celle-ci se bat pour que son mari, un riche homme d'affaires, lui verse une pension alimentaire proportionnelle à ses revenus. Mais lorsque l’homme engage Julian pour demander la garde exclusive de leur fils, l'affaire prend une tournure très personnelle pour les deux avocats. Ce procès évoque de douloureux souvenirs à Matty concernant sa fille et la garde de son petit-fils.

22:45 Épisode 1x13 L'ours brun

Une action collective liée à des faits graves mène l'équipe d’Olympia à enquêter sur une sororité. Par ailleurs, Matty amène son petit-fils Alfie à la journée des familles au cabinet Jacobson Moore, ce qui ravive en elle des émotions inattendues.

23:30 Épisode 1x14 Les sœurs ennemies



Contre l’avis de ses collègues, Olympia fait appel à des consultants externes pour la sélection d’un jury, écartant Shae. Ce choix fragilise leur affaire et alimente les tensions au sein de l’équipe. Par ailleurs, Bitsy rend une visite surprise à sa sœur et découvre l’enquête secrète menée Matty…

00:25 Épisode 1x15 Message subliminal

L’espoir d’Olympia d’être promue associée est en jeu alors qu’elle mène une course contre la montre pour faire retirer une boisson potentiellement dangereuse du marché.

01:15 Épisode 1x16 L'affaire Johnson

Matty continue de faire chanter Madame Belvin pour savoir qui a volé les documents Wellbrexa. Amina, la meilleure amie d'université d'Olympia, lui demande de reprendre une affaire vieille de 21 ans, suite à une possible erreur de verdict.

02:00 Épisode 1x17 L'heure de vérité

Alors qu'Olympia semble avoir percé les secrets de Matty, une autre affaire mobilise son équipe. Amy, qui est sur le point d'accoucher, veut obtenir un divorce dans la nuit pour échapper à son mari tyrannique et violent. Une course contre la montre s'engage, pour Olympia comme pour Matty...

02:45 Épisode 1x18 Arcanes (1/2)

Sarah défend Dino, accusé du meurtre de son associé Rob. Malgré des preuves vidéo accablantes, Dino clame son innocence. En parallèle, Matty et Olympia enquêtent sur des documents compromettants liés à Julian.

03:25 Épisode 1x19 Arcanes (2/2)

Sarah doit s'occuper de son tout premier procès, une affaire de meurtre qui plus est. Mattie demande à Olympia de prouver que Julian n'a pas accepté de payer pour détruire le dossier qu'elle recherchait. Olympia trouve quelque chose d'autre qui est bien pire...