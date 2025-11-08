Les résumés de "Demain nous appartient" du 10 au 14 novembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 10 novembre 2025 • Épisode 2071

La police commence à s'intéresser à la situation des sœurs Colin. Le comportement de Fred interroge ses élèves et ses proches. Chez lui, Sylvain tombe sur une couronne mortuaire à son nom.

Mardi 11 novembre 2025 • Épisode 2072

Les enquêteurs découvrent que la mère des sœurs Colin s'est volatilisée. Sylvain pose un ultimatum à Christelle. Remonté, William se sert des réseaux sociaux pour se venger.

Mercredi 12 novembre 2025 • Épisode 2073

Violette aide Judith et Jordan à localiser le domicile d'Esmée et Diane. Victor fait changer les plans de Charles. A l'hôpital, la gaffe de Noor accentue les tensions.

Jeudi 13 novembre 2025

Pas de diffusion. La direction de l'Information du Groupe TF1 se mobilise pour commémorer les 10 ans des attentats simultanés, perpétrés par trois commandos terroristes islamistes dans plusieurs lieux à Paris et au Stade de France, le 13 novembre 2015.

Vendredi 14 novembre 2025 • Épisode 2074

Judith révèle son trauma à Jordan. Gabriel et Soraya ont rendez-vous chez la gynécologue. Le discours de Fred installe un énorme malaise chez les auditeurs.