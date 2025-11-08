"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 10 novembre 2025 • Épisode 1789
Alors que Lucas prépare une grosse surprise à Emma, Eve soupçonne Muriel d’en savoir plus sur l’enquête qu’elle ne le dit.
Mardi 11 novembre 2025 • Épisodes 1790
Kira peine à faire valoir son article au sein de la rédaction. Quant à Muriel, elle est prête à prendre de gros risques pour sauver Boris.
Mercredi 12 novembre 2025 • Épisode 1791
Sybille confie une nouvelle mission pas tout à fait légale à Dimitri et Lucas. Côté enquête, la police découvre qu’Eliott a piégé Nathalie Gimenez.
Jeudi 13 novembre 2025 • Épisode 1792
Alors qu’Emma et Victor coachent Nathalie pour qu’elle trouve du travail, Eve obtient enfin la réponse à ses questions.
Vendredi 14 novembre 2025 • Épisode 1793
Kira décide de passer à l’action pour se faire entendre, quitte à prendre des risques. Quant à Catherine, elle comprend qu’elle va devoir s’excuser auprès de Muriel.