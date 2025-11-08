recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 236
Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 10 au 14 novembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 10 novembre 2025Épisode 1789

Alors que Lucas prépare une grosse surprise à Emma, Eve soupçonne Muriel d’en savoir plus sur l’enquête qu’elle ne le dit.

Mardi 11 novembre 2025Épisodes 1790

Kira peine à faire valoir son article au sein de la rédaction. Quant à Muriel, elle est prête à prendre de gros risques pour sauver Boris.

Mercredi 12 novembre 2025Épisode 1791

Sybille confie une nouvelle mission pas tout à fait légale à Dimitri et Lucas. Côté enquête, la police découvre qu’Eliott a piégé Nathalie Gimenez.

Jeudi 13 novembre 2025 Épisode 1792

Alors qu’Emma et Victor coachent Nathalie pour qu’elle trouve du travail, Eve obtient enfin la réponse à ses questions.

Vendredi 14 novembre 2025 Épisode 1793

Kira décide de passer à l’action pour se faire entendre, quitte à prendre des risques. Quant à Catherine, elle comprend qu’elle va devoir s’excuser auprès de Muriel.

Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
