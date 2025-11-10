"La forêt" : résumé des derniers épisodes diffusés sur NOVO 19 mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux derniers épisodes de "La forêt", un thriller policier créé par Delinda Jacobs avec Suzanne Clément et Samuel Labarthe.

L'histoire en quelques lignes...

À Montfaucon, un village paisible de la région des Ardennes, le lieutenant Virginie Musso commence sa journée. Aujourd’hui arrive en ville son nouveau supérieur, le capitaine Decker. Ce matin-là, Eve Mendel, professeure de français au lycée de la ville, remarque que certains adolescents semblent troublés, nerveux… en particulier trois de ses élèves : Jennifer, Océane, et Maya, la fille du lieutenant Musso. Un lourd secret semble lier les trois amies…

Les résumés des épisodes de la seconde soirée

21:10 • Épisode 5

L’analyse des ossements fait ressurgir le passé trouble d’Eve Mendel... Parviendra-t-elle enfin à reconstituer son histoire ?

Au village, les caméras de surveillance montrent que Maya a été prise en stop par quelqu’un qu’elle connaissait, forcément quelqu’un du village. Le soupçon se distille parmi les habitants, jusqu’à ce que le meurtrier se désigne lui-même en voulant cacher des preuves...

22:05 • Épisode 6

Se sachant découvert, le meurtrier de Jennifer a pris la fuite, emmenant Maya avec lui. La chasse à l’homme est lancée, mais la tâche est compliquée : le meurtrier a pris soin de brouiller les pistes pour gagner du temps...

Musso, Decker et leurs équipes les retrouveront-ils avant qu’il ne soit trop tard… ?