"La forêt" : résumé des derniers épisodes diffusés sur NOVO 19 mardi 11 novembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
À Montfaucon, un village paisible de la région des Ardennes, le lieutenant Virginie Musso commence sa journée. Aujourd’hui arrive en ville son nouveau supérieur, le capitaine Decker. Ce matin-là, Eve Mendel, professeure de français au lycée de la ville, remarque que certains adolescents semblent troublés, nerveux… en particulier trois de ses élèves : Jennifer, Océane, et Maya, la fille du lieutenant Musso. Un lourd secret semble lier les trois amies…
Les résumés des épisodes de la seconde soirée
21:10 • Épisode 5
L’analyse des ossements fait ressurgir le passé trouble d’Eve Mendel... Parviendra-t-elle enfin à reconstituer son histoire ?
Au village, les caméras de surveillance montrent que Maya a été prise en stop par quelqu’un qu’elle connaissait, forcément quelqu’un du village. Le soupçon se distille parmi les habitants, jusqu’à ce que le meurtrier se désigne lui-même en voulant cacher des preuves...
22:05 • Épisode 6
Se sachant découvert, le meurtrier de Jennifer a pris la fuite, emmenant Maya avec lui. La chasse à l’homme est lancée, mais la tâche est compliquée : le meurtrier a pris soin de brouiller les pistes pour gagner du temps...
Musso, Decker et leurs équipes les retrouveront-ils avant qu’il ne soit trop tard… ?