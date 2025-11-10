recherche
Séries

"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025 168
"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T"  qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé de l'épisode de la septième soirée

Épisode 8x12 L'infiltré

Alors qu'il est en infiltration dans un casino où doit venir jouer un gangster, Alfaro tombe sur Stefan, le fils d'un mafieux albanais, qu'il a connu au cours d'une précédente mission sous couverture. Stefan, qui ignore la véritable identité d'Alfaro, lui propose de prendre part à un hold-up. Celui-ci accepte, y voyant l'occasion de faire tomber le parrain. Mais la sympathie qu'il éprouve pour Stefan va compromettre sa mission, comme elle l'a fait cinq ans auparavant.

Lors d'un exercice à l'académie du Swat, Dobes est gravement blessé. Tan, qui a poussé les candidats à se dépasser, se sent responsable de l'accident.
Dernière modification le lundi, 10 novembre 2025 15:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On a du nouveau&quot; sur NOVO 19 lundi 10 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux

"On a du nouveau" sur NOVO 19 lundi 10 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux

10 novembre 2025 - 17:14

Sur le même thème..

Les premiers épisodes de &quot;Désenchantées&quot; diffusés sur France 2 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Les premiers épisodes de "Désenchantées" diffusés sur France 2 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

10 novembre 2025 - 15:07

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...