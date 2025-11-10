"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T" qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé de l'épisode de la septième soirée



Épisode 8x12 • L'infiltré



Alors qu'il est en infiltration dans un casino où doit venir jouer un gangster, Alfaro tombe sur Stefan, le fils d'un mafieux albanais, qu'il a connu au cours d'une précédente mission sous couverture. Stefan, qui ignore la véritable identité d'Alfaro, lui propose de prendre part à un hold-up. Celui-ci accepte, y voyant l'occasion de faire tomber le parrain. Mais la sympathie qu'il éprouve pour Stefan va compromettre sa mission, comme elle l'a fait cinq ans auparavant.

Lors d'un exercice à l'académie du Swat, Dobes est gravement blessé. Tan, qui a poussé les candidats à se dépasser, se sent responsable de l'accident.