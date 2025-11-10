Les premiers épisodes de "Désenchantées" diffusés sur France 2 mercredi 12 novembre 2025 (vidéo)

Mercredi 12 novembre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Désenchantées", une mini-série en 4 épisodes qui nous plonge au cœur d'une amitié d'enfance et de son évolution entre les années 1990 et aujourd'hui.

L'histoire en quelques lignes...

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté.

Pourtant, dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su.

Vingt ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qui resurgit ... Car l’histoire de Sarah Leroy, c’est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique et celle d’une bande de filles "les Désenchantées" qui ne connaissait que trop bien Sarah.

Une histoire qui a l’odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d’amitié et, surtout, des plus lourds secrets.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

21:10 • Épisode 1

Fanny, journaliste parisienne, se voit imposer la rédaction d'un article sur une affaire vieille de 25 ans la disparition de Sarah Leroy.

D'habitude professionnelle, Fanny se rend à Bouville-sur-mer à contrecœur, car elle pense que la responsable du meurtre de Sarah n'est autre que sa sœur Angélique…

22:00 • Épisode 2

Le retour d'une vieille connaissance à Bouville bouleverse profondément Angélique, qui reprend contact avec « les désenchantées ».

Si Fanny tente comme elle peut d'enterrer le passé, sa belle-fille Lilou continue de creuser. Avec l'aide d'Eder, le fils d'Angélique, la jeune fille remonte le fil du passé.