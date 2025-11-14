recherche
"Les enquêtes de Vera" : épisode inédit « La seconde fille » sur France 3 dimanche 16 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 102
Dimanche 16 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 13ème saison de la série "Les enquêtes de Vera" : « La seconde fille ».

Dans la suite de cette nouvelle saison, Vera retrouve son ancien sergent, Joe Ashworth, maintenant devenu inspecteur. Envoyé pour évaluer l'unité de Vera dans le cadre de nouvelles procédures policières, il décide de reprendre du service auprès d'elle, afin de pouvoir s'occuper de son père placé en maison de retraite.

Épisode 13x02 La seconde fille

Un randonneur découvre le corps d’une jeune femme près d’un passage à niveau isolé. Son téléphone indique qu’il s’agit de Gabi Fisher.

Vera apprend qu’elle avait rompu avec sa famille et qu’elle était hébergée depuis quelques mois chez une femme, Helen Rushden, causant le départ du mari de cette dernière...

Suivez nous...