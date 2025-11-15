Les résumés de "Plus belle la vie" du 17 au 21 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 17 au 21 novembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 17 novembre 2025 • Épisode 465

Les policiers poursuivent l'enquête et cherchent qui aurait pu en vouloir à la victime. Alors qu'il parvient difficilement à joindre les deux bouts, Baptiste profite d'une aide précieuse. Entre deux résidents à Massalia, l'ambiance est à la séduction.

Mardi 18 novembre 2025 • Épisode 466

Dans l'enquête, les policiers suivent une piste, mais restent circonspects. En parallèle, Barbara reçoit un courrier qui l'amène à faire une glaçante découverte. Mal à l'aise, Apolline hésite à changer de médecin.

Mercredi 19 novembre 2025 • Épisode 467

Boher et Ariane obtiennent des informations qui pointent un nouveau suspect. Au Mistral, Thomas s'inquiète encore des décisions de son fils. Devant son amie Mirta, Yolande se régale de l'article sur Robert.

Jeudi 20 novembre • Épisode 468

Dans l'enquête, le suspect clame son innocence malgré des preuves accablantes. En parallèle, Éric aimerait s'associer dans un projet professionnel hors du commun. Au cabinet médical, Léa ne sait plus quel comportement adopter avec sa patiente.

Vendredi 21 novembre 2025 • Épisode 469

Alors que la police continue son enquête, les Mistraliens pensent avoir trouvé le véritable coupable. De son côté, Bahram tente de convaincre son mari de revenir sur sa décision. À la résidence, Vadim demande une seconde chance.