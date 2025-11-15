Les résumés de "Ici tout commence" du 17 au 21 novembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 17 au 21 novembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 17 novembre 2025 • Épisode 1307

A L'hôtel, Jeanne accuse réception. En cours, Billie accepte un second couteau. Pour sa part, Carla lance un défi à Bérénice.

Mardi 18 novembre 2025 • Épisode 1308

À l'hôpital, Hector tombe en panne. À l'Institut, Olivia donne un os à ronger à Alice. Face à Zoé, Coline déclare forfait.

Mercredi 19 novembre 2025 • Épisode 1309

Grâce à Léonard, Clotilde passe en force. Face aux élèves, Alice et Olivia ne font pas l'unanimité. De son côté, Coline remonte Carla et Bérénice à bloc.

Jeudi 20 novembre 2025 • Épisode 1310

En cuisine, Bianca règle ses comptes. Au Double A, Anaïs campe sur ses positions.

Vendredi 21 novembre 2025 • Épisode 1311

À l'Hôtel, Hector et Clotilde sauvent les meubles. Aux examens, Pénélope tire le mauvais numéro. À la plonge, Anaïs arrondit les angles.