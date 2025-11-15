recherche
"Des vivants" : résumé des derniers épisodes diffusés lundi 17 novembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025
Lundi 17 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les derniers épisodes de la mini-série "Des vivants" qui retrace l’histoire méconnue d’hommes et de femmes retenus en otages pendant plus de deux heures par les terroristes dans un étroit couloir du Bataclan jusqu’à l’assaut de la BRI.

L'histoire en quelques lignes...

Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David forment le groupe des autoproclamés « potages » (contraction de « potes » et « otages »). Le soir du 13 novembre 2015, ils ont fait face aux terroristes pendant plus de deux heures dans un étroit couloir du Bataclan. De leur survie est né un lien unique et indéfectible.

"Des vivants" raconte l’histoire de leur rencontre et de leur combat au fil des années pour se reconstruire ensemble. Et continuer à vivre.

21:10 Épisode 6 Printemps 2017 / Se relever (ou pas)

Le printemps apporte un semblant d’élan. Arnaud se remet à dessiner, Grégory retrouve une forme de stabilité, Caroline s’ouvre à une rencontre inattendue. Mais tous ne suivent pas ce mouvement. David, persuadé d’aller mieux, vacille après un revers personnel. Stéphane et Marie-Claire encaissent un nouvel échec de FIV, leur couple se fragilise. Sébastien prend ses distances, préférant s’étourdir dans les fêtes plutôt que d’affronter ses souvenirs. Arnaud et Marie entament une thérapie de couple. Et lorsque lui commence à reprendre pied, elle s’autorise, enfin, à flancher.

22:55 Épisode 7 Hiver 2018 / Sortir du couloir

David est naturalisé français lors d’une cérémonie solennelle au Panthéon. Arnaud expose pour la première fois ses toiles. Puis vient le mariage de David et Doris, qui réunit tout le groupe dans une atmosphère joyeuse. Sébastien se rapproche de Christine, survivante de l’attentat de Londres, tandis que Caroline présente son nouveau compagnon. Les couples se consolident, les habitudes reprennent. Au bistrot, pour la première fois, les « potages » et les policiers de la BRI reviennent sur le déroulé exact de l’assaut. Ensemble, ils revivent cette nuit minute par minute, comme pour recoller les morceaux de leur histoire commune.

23:00 Épisode 8 Témoigner

Automne 2021, le procès des attentats s’ouvre dans une ambiance fébrile. Les « potages » s’interrogent : faut-il témoigner ? Comment affronter les accusés ? Dans un lycée, David et Stéphane témoignent et se heurtent au scepticisme d’élèves gagnés par le complotisme. Zoé, la fille de Marie et Arnaud, s’inquiète à l’idée de voir ses parents confrontés aux terroristes. David, absorbé par les préparatifs et son engagement auprès de Life for Paris, s’éloigne de Doris. Mais l’ouverture du procès resserre les liens. Dans une salle comble, et un dispositif exceptionnel, les témoignages se succèdent, contrastés, mais unis par une même volonté : rendre hommage et faire émerger la vérité.

Dernière modification le samedi, 15 novembre 2025 12:09
Suivez nous...