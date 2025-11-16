recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 17 au 21 novembre 2025 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 156
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 17 au 21 novembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 17 au 21 novembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 17 novembre 2025Épisode 1794

Au journal, Kira fait face aux conséquences de son acte. Quant à Eve, elle ne compte pas renoncer à Toma sans se battre.

Mardi 18 novembre 2025Épisodes 1795

Tandis que Lucas s’enfonce dans son mensonge, une lettre d’Eliott bouleverse ses proches.

Mercredi 19 novembre 2025Épisode 1796

Alors que Pinot décide de porter plainte suite à l’article de Kira, Sybille a d’autres plans en tête concernant Dimitri et Lucas.

Jeudi 20 novembre 2025 Épisode 1797

Tandis qu’à l’hôpital, Laurine prend en grippe le nouvel interne, Emma découvre un mystérieux foulard de luxe dans les affaires de Lucas.

Vendredi 21 novembre 2025 Épisode 1798

Pris au piège, Lucas va devoir franchir la ligne rouge à L. Cosmétiques. Laurine quant à elle compte sur Janet pour valider son projet de thèse.

