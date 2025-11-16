"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 17 au 21 novembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 17 novembre 2025 • Épisode 1794
Au journal, Kira fait face aux conséquences de son acte. Quant à Eve, elle ne compte pas renoncer à Toma sans se battre.
Mardi 18 novembre 2025 • Épisodes 1795
Tandis que Lucas s’enfonce dans son mensonge, une lettre d’Eliott bouleverse ses proches.
Mercredi 19 novembre 2025 • Épisode 1796
Alors que Pinot décide de porter plainte suite à l’article de Kira, Sybille a d’autres plans en tête concernant Dimitri et Lucas.
Jeudi 20 novembre 2025 • Épisode 1797
Tandis qu’à l’hôpital, Laurine prend en grippe le nouvel interne, Emma découvre un mystérieux foulard de luxe dans les affaires de Lucas.
Vendredi 21 novembre 2025 • Épisode 1798
Pris au piège, Lucas va devoir franchir la ligne rouge à L. Cosmétiques. Laurine quant à elle compte sur Janet pour valider son projet de thèse.