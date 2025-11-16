recherche
La mini-série "Le temps est assassin" à revoir sur NOVO 19 mardi 18 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 151
Mardi 18 novembre à 21:10, NOVO 19 rediffusera les deux premiers épisodes de la mini-série “Le temps est assassin” avec Mathilde Seigner, Caterina Murino et Jennifer Bartoli.

L'histoire en quelques lignes...

Clotilde revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l'île, d'étranges incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident.

Les épisodes diffusés au cours de la première soirée

Épisode 1

La Corse, été 1994. Clotilde passe ses vacances avec son père Paul, sa mère Palma et son frère Nicolas. Paul enchaine les allers-retours en Corse pour mener les travaux d’un hôtel qu’il construit. Deux semaines après leur arrivée, la vie de cette famille basculera lors d’un accident de voiture. Clotilde sera la seule survivante de cette tragédie.

En 2019, Clotilde mariée et maman d’une fille Valentine, est encore hantée des cauchemars de son passé. Elle n’a pas remis les pieds en Corse depuis 25 ans. Obligée d’y retourner car sa fille a eu un malaise pendant ses vacances, Clotilde se retrouve confrontée aux retrouvailles avec le pays et ses grands-parents. Elle découvre, de retour dans sa maison d’enfance, une lettre écrite par la main de sa mère. Sa mère serait-elle encore en vie ?

Épisode 2

En 1994, Palma manque de se faire renverser par un pick-up noir. Paul reçoit des menaces des sbires de Pierre-Ange Rossi et avoue à Palma la vérité au sujet du désastre de son chantier. En vérité, Cassanu, son père, est derrière ce fiasco, mais les choses semblent encore plus compliquées. Un drame familial se dévoile alors qu’on se demande qui est Salomé, une jeune femme corse qui laisse des messages à Paul.

En 2019, Clotilde décide de récupérer le dossier de l’accident et se rend compte que la voiture avait été trafiquée. Elle se rend chez son parrain César Garcia pour des explications. C’est lui en effet qui était à l’époque en charge de l’enquête sur l’accident de voiture. Sur le chemin, elle manque de se faire percuter en voiture par un pick-up noir, comme sa mère 25 ans plus tôt. Elle retourne voir César lui demandant une expertise de la lettre retrouvée, mais le lendemain, Clotilde retrouve son corps sans vie.
Dernière modification le dimanche, 16 novembre 2025 14:43
Publié dans Séries, Mardi
L'info TV en continu

Suivez nous...