"Will Trent" mercredi 19 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025 147
Mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la première soirée

Deux épisodes seront diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x01 Me Llamo Will Trent

Une voiture piégée déclenche une enquête pour Will et l'expert en bombes Cricket, révélant plus que ce que l'on pourrait croire.

Alors que l'intrigue se développe, Angie se bat pour retourner au travail tandis que Faith approfondit sa relation avec Luke.

22:00 Épisode 2x01 Voilà pourquoi j'ai signé

Will a une discussion avec James à la prison qui révèle des secrets de détenus, tandis que Faith fait ses propres découvertes.

Ormewood se consacre à sa famille.

Angie affronte une situation qui ravive des souvenirs.
