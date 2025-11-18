recherche
Séries

"Le Daron" jeudi 20 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 150
"Le Daron" jeudi 20 novembre 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison inédite de la série "Le Daron" avec Didier Bourdon et Michèle Bernier.

La saison 2 en quelques lignes...

La vie de Daron a volé en éclats avec le départ de Greg et Esther qui ont monté leur propre cabinet. Blessés et furieux du comportement de leur père qui a trahi leur mère et leur a caché l’existence de leur demi-sœur Pauline, les jumeaux sont déterminés à le punir et à couler son cabinet ! Voilà Daron qui se retrouve à plaider plusieurs affaires contre ses propres enfants... Rien n’avait préparé l’avocat à cette révolte familiale qui l’affecte plus qu’il ne veut bien l’avouer.

Pauline, de son côté, s’efforce de trouver sa place aux côtés de ce père qu’elle connaît à peine, tout en tentant d’apaiser les tensions grandissantes entre les membres de sa nouvelle famille. C’est aussi le moment que son ex a choisi pour revenir dans sa vie !

Comme si la situation n’était pas assez explosive, une menace surgit du passé, portant avec elle des secrets que Daron et Coco ont tenté d’enterrer...

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée

Épisode 2x01  L'Aristochien

Alors qu'ils défendent un homme spolié de son héritage au profit d'un chien, Daron et Pauline se retrouvent au tribunal face à Esther et Greg. Ceux-ci ont monté leur propre cabinet et sont prêts à tout pour gagner contre leur père...

Épisode 2x02  Boule de cristal

Daron reprend une affaire complexe : une medium est accusée d'avoir prédit à sa cliente qu'elle allait mourir. Au tribunal, l'affaire se corse lorsque la cliente de Daron a un flash et révèle qu'un crime est sur le point d'être commis...
Dernière modification le mardi, 18 novembre 2025 09:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

18 novembre 2025 - 11:24

Sur le même thème..

La série espagnole &quot;Los años nuevos&quot; diffusée sur Arte jeudi 20 novembre 2025

La série espagnole "Los años nuevos" diffusée sur Arte jeudi 20 novembre 2025

18 novembre 2025 - 11:08

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par…

17 novembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...