"Le voyageur" : épisode inédit Le jardin du diable samedi 29 novembre 2025 sur France 3

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt : « Le jardin du diable ».

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 3x05 Le jardin du diable

Dans sa traque continuelle des assassins impunis, le Voyageur parvient de temps à autre à tisser certains liens avec les enquêteurs locaux, lesquels le contactent ensuite lorsqu'un événement nouveau apparaît. C'est ce qu'il arrive lorsqu'un gendarme décide d'appeler Kandinsky car un témoin s'est manifesté d'une façon plutôt étonnante pour livrer des détails jusque-là totalement inconnus au sujet d'une sombre affaire.

Ce dernier va lancer le Voyageur dans une des poursuites les plus dangereuses qu'il n'ait jamais menée depuis qu'il a pris la route...

À la suite de cet inédit, France 3 vous proposera de revoir l'épisode pilote de la série.

22:40 Épisode 1x01 Épisode pilote

Chaque année en France, 310 homicides restent non élucidés, laissant des familles brisées par un deuil impossible. Le système judiciaire national est implacable : en l'absence de résultat, aucun budget n'est débloqué pour poursuivre l'enquête.

Dans ce contexte, traquer les meurtriers pour rendre justice aux familles démunies est plus qu'un métier pour Thomas Bareski, ancienne pointure de la police criminelle. Depuis deux ans, il s'est mis en disponibilité de la police et s'est affranchi des codes de la société de consommation pour suivre les meurtriers partout où ils se trouvent.

Quand il gare son van dans la ville de Montallier pour enquêter sur une série de disparitions de jeunes filles, ses méthodes détonnent...