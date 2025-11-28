"Les enquêtes de Vera" : résumé des épisodes à revoir sur France 3 dimanche 30 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 12x01 À contre-courant



Un bateau s'est échoué sur la plage et on découvre à bord le corps d'un homme, Frank Channing, qui travaillait au conseil du Northumberland. Sa mort remonte à plusieurs jours. Il semble avoir reçu plusieurs coups au visage et au thorax.

Vera découvre qu'il venait de se séparer avec sa femme et qu'il allait perdre son emploi après un comportement violent avec une de ses collègues. Pourtant, ces éléments ne correspondent pas au portrait de l'homme intègre que Vera a pu dresser au cours de son enquête. Elle apprend même que Frank était sur le point de dénoncer une compagnie de bus pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui.

22:35 Épisode 1x03 Le piège à corbeaux



Bella Furness, une fermière, est retrouvée morte le crâne fracassé dans une étable. Celle-ci s'opposait à la construction d'une carrière qui aurait, selon elle, défiguré le paysage. Son cadavre a été retrouvé par Anne Peerce qui dirige la société chargée d'étudier les conséquences de l'implantation de cette carrière sur l'environnement.

Les soupçons se portent d'abord sur Godfrey Waugh, chargé de l'exploitation de la carrière, ainsi que sur une femme prénommée Bev dont le fils de cinq ans, Lee, a disparu plusieurs années plus tôt. Bev a toujours pensé que c'était Bella qui l'avait kidnappé.

Vera surprend Anne Peerce et Godfrey Waugh en train de s'embrasser. Bella aurait-elle eu vent de cette relation et s'apprêtait-elle à dénoncer le conflit d'intérêt ?

00:05 Épisode 13x03 Une affaire familiale



Le corps d’un copropriétaire d’un Fish and Chips est retrouvé dans un congélateur.

Au cours de son enquête, Vera découvre que la vie de cet homme n’était que secrets, mensonges et comportements impardonnables. La liste de ceux qui pourraient lui en vouloir est longue aussi bien dans ses affaires que dans le domaine privé.