"R.I.P La vie vous va si bien" sur TF1 lundi 8 décembre 2025 avec Claudia Tagbo (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la série "R.I.P La vie vous va si bien" avec Claudia Tagbo.

L'histoire en quelques lignes...

La vie d’Anne-Lise bascule lorsque son père lui lègue à son décès la direction de la « Maison du deuil », la société de pompes funèbres qu’il a fondée. Elle qui avait tout fait pour s’éloigner de la ville de son enfance et surtout ce business morbide est comme rattrapée par le destin.

Et alors qu’elle voyait cette responsabilité comme une charge, la mère célibataire va petit à petit se rendre compte que c’est peut-être l’opportunité pour elle de résoudre tous ses problèmes ! À commencer par son besoin maladif de s’immiscer dans la vie des gens. D’autant plus quand ces gens sont des clients endeuillés qui cherchent à résoudre leurs problèmes personnels.

Pour cela, elle pourra compter sur l’aide de ses fidèles et atypiques employés et ainsi prouver au monde qu’il n’existe pas de mariage sans larmes et pas d’enterrement sans rires !

Avec : Claudia Tagbo (Anne-Lise), Antoine Duléry (Claude Sorda), Samuel Djian "Bambi" (Samy), Janis Abrikh (Nasser), Philippe Lellouch (Frédo), Marie-Hélène Lentini (Louison), Guy Lecluyse (Sylvain), Arnaud Binard (Père Michel), Ophélia Kolb (Béatrice), Anton Alluin (Hugo), Olympe Renard (Suzy), Jeanne Abraham (Cynthia), César Duminil (Directeur pépinière), Sébastien Bonnet (Le fossoyeur), Cassie Makoumbo Fowe (Tycia), Ludovic Locoche (Livreur), Marie-Pierre Nouveau (Collègue Béatrice Pépinière), Thibaut Gonzalez (L'agent immobilier), Gus (Assistant Sorda).