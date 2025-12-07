recherche
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 175
Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 8 au 12 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 8 décembre 2025Épisode 1809

Tandis que l’attitude d’Alix éveille des soupçons chez Richard, Laurine propose une solution au problème de Jérémy.

Mardi 9 décembre 2025Épisodes 1810

Jérémy s’inquiète de la rencontre entre Paloma et Laurine. Quant à Lucas, il craint qu’Emma ne soit en danger à Montpellier.

Mercredi 10 décembre 2025Épisode 1811

Au lycée, Noura déclare la guerre à Charlotte. De son côté, Alix réalise que piéger Richard risque d’être plus compliqué que prévu.

Jeudi 11 décembre 2025 Épisode 1812

Noura révèle le secret de Charlotte devant tout le lycée. Quant à Lucas, il réalise qu’il est au pied du mur par la faute d’Alix.

Vendredi 12 décembre 2025 Épisode 1813

Alors que le temps est compté pour Dimitri, Bernier élabore un plan très audacieux. De son côté, Laurine poursuit sa stratégie pour se venger de Janet

Dernière modification le dimanche, 07 décembre 2025 10:38
Suivez nous...