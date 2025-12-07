"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 8 au 12 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 8 décembre 2025 • Épisode 1809

Tandis que l’attitude d’Alix éveille des soupçons chez Richard, Laurine propose une solution au problème de Jérémy.

Mardi 9 décembre 2025 • Épisodes 1810

Jérémy s’inquiète de la rencontre entre Paloma et Laurine. Quant à Lucas, il craint qu’Emma ne soit en danger à Montpellier.

Mercredi 10 décembre 2025 • Épisode 1811

Au lycée, Noura déclare la guerre à Charlotte. De son côté, Alix réalise que piéger Richard risque d’être plus compliqué que prévu.

Jeudi 11 décembre 2025 • Épisode 1812

Noura révèle le secret de Charlotte devant tout le lycée. Quant à Lucas, il réalise qu’il est au pied du mur par la faute d’Alix.

Vendredi 12 décembre 2025 • Épisode 1813

Alors que le temps est compté pour Dimitri, Bernier élabore un plan très audacieux. De son côté, Laurine poursuit sa stratégie pour se venger de Janet…