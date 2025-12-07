"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 décembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 8 décembre 2025 • Épisode 1809
Tandis que l’attitude d’Alix éveille des soupçons chez Richard, Laurine propose une solution au problème de Jérémy.
Mardi 9 décembre 2025 • Épisodes 1810
Jérémy s’inquiète de la rencontre entre Paloma et Laurine. Quant à Lucas, il craint qu’Emma ne soit en danger à Montpellier.
Mercredi 10 décembre 2025 • Épisode 1811
Au lycée, Noura déclare la guerre à Charlotte. De son côté, Alix réalise que piéger Richard risque d’être plus compliqué que prévu.
Jeudi 11 décembre 2025 • Épisode 1812
Noura révèle le secret de Charlotte devant tout le lycée. Quant à Lucas, il réalise qu’il est au pied du mur par la faute d’Alix.
Vendredi 12 décembre 2025 • Épisode 1813
Alors que le temps est compté pour Dimitri, Bernier élabore un plan très audacieux. De son côté, Laurine poursuit sa stratégie pour se venger de Janet…