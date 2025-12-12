"Les enquêtes de Vera" : résumé des épisodes à revoir sur France 3 dimanche 14 décembre 2025

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 12x03 Au nom de la loi



Un jeune agent de police, Joel Kingston est retrouvé mort flottant dans l'étang d'un parc municipal. Fils d'un ancien flic et réputé exemplaire, Joel ne vivait que pour son travail. L'enquête va révéler que le jeune homme, intransigeant et très à cheval sur la loi, n'avait pas que des amis à son travail, et que des soupçons de corruption pesaient même sur lui. Vera va tenter de démêler le vrai du faux pour essayer de découvrir ce qui a bien pu mener à la fin tragique du jeune policier…

22:35 Épisode 3x01 Des châteaux en Espagne



Trois jeunes femmes organisent un week-end dans un cottage forestier. Le séjour tourne mal lorsque Lizzie Faulkner est abattue d'une balle dans la poitrine. La jeune femme, kinésithérapeute, profitait de ce court séjour à la campagne grâce à une cliente, Corinne Andrews, particulièrement satisfaite de ses services. Lizzie aurait-elle été victime d'une balle perdue ? Ce soir-là, trois chasseurs du groupe appelé les "Noctambules" opéraient dans les parages. Mais un seul chasseur, Robert Doran, se trouvait à proximité du cottage. Il est aussitôt placé sur la liste des suspects, mais le calibre de ses balles ne correspond pas à l'arme du crime...

00:05 Épisode 12x02 Un homme d'honneur

Connail Burns, un vétéran de l'armée, est retrouvé mort dans une allée. Il a été violemment battu avant d'être étouffé. Il avait perdu pied en quittant l'armée à la suite d'un accident, et s'était vite retrouvé à la rue après s'être séparé de sa femme Kate, qui vit aujourd'hui avec leur fille Bailey et sa compagne Liv. L'enquête révèle qu'il cherchait pourtant à reprendre sa vie en main. Mais quelqu'un en a décidé autrement. Vera se tourne d'abord vers Kate, avant de découvrir que l'affaire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît...