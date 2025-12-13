Les résumés de "Plus belle la vie" du 15 au 19 décembre sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 15 décembre 2025 • Épisode 485

Malgré le soutien de ses proches, tous les éléments pointent vers la culpabilité de Chloé. En parallèle, Léa pose un lourd diagnostic sur les symptômes d'une résidente. Au Mistral, Barbara échafaude un plan pour rendre visite à une amie.

Mardi 16 décembre 2025 • Épisode 486

Les secrets de Baptiste sèment le trouble. Du côté des Kepler, Ulysse s'applique pour assurer la défense de sa mère. A la résidence, Boher est sous le choc en découvrant le livre dans lequel est plongée une habitante.

Mercredi 17 décembre 2025 • Épisode 487

En organisant une reconstitution de l'incident, les policiers font une surprenante découverte. A Massalia, Apolline et Yolande apportent tous leurs soins à une résidente à bout de forces. En parallèle, Luna accuse le coup de la demande de son fils.

Jeudi 18 décembre • Épisode 488

Alors que Chloé désespère, un trio inattendu rentre en jeu pour lui venir en aide. À la résidence Massalia, tous se sont mobilisés pour offrir un cadeau à leur amie. Au commissariat, la nomination du père Noël enfants des policiers tourne au vinaigre.

Vendredi 19 décembre 2025 • Épisode 489

Les Mistraliens mettent tout en œuvre pour assurer la magie de Noël. Chez les Kepler, le couperet de la juge Colbert tombe. Alors que Martin continue de faire tourner en bourrique sa grand-mère, il est charmé par une nouvelle rencontre.