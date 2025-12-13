Les résumés de "Ici tout commence" du 15 au 19 décembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 15 décembre 2025 • Épisode 1327

Face à ses amis, Coline se ferme comme une huître. Avec Pénélope, Ninon rectifie le tir. Pour sa part, Loup tient une piste.

Mardi 16 décembre 2025 • Épisode 1328

A L'institut, Bérénice se range dans le camp de Gaspard. En service, Anouk se sent pousser des ailes. De son côté, Jude tombe en panne.

Mercredi 17 décembre 2025 • Épisode 1329

Face à Gaspard et Bérénice, César campe sur ses positions. Lors d'un test, Bianca et Loup sortent le grand jeu.

Jeudi 18 décembre 2025 • Épisode 1330

En cuisine, César fait du plat. Pour Bérénice, Constance s'arme de courage. À l'Atelier, Zoé remet les pendules à l'heure.

Vendredi 19 décembre 2025 • Épisode 1331

A L'institut, Clotilde accuse réception. Aux préparatifs du mariage, Charlotte n'en fait qu'à sa tête. De son côté, Alice va à la pêche.