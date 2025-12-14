"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 15 décembre 2025 • Épisode 1814
Claire débute une nouvelle mission de travail auprès de femmes en prison. Quant à Emma, pardonnera-t-elle Lucas de l’avoir entraîné dans une nouvelle mésaventure ?
Mardi 16 décembre 2025 • Épisodes 1815
Tandis que les ados trouvent que Noura va trop loin avec Charlotte, Claire recroise une vieille connaissance en prison : Hélène Dambreville.
Mercredi 17 décembre 2025 • Épisode 1816
Becker se découvre un petit héritage qui pourrait l’aider à réaliser un rêve. De son côté, Bertier tâte le terrain avec Nathalie. Serait-elle prête à lui laisser une nouvelle chance ?
Jeudi 18 décembre 2025 • Épisode 1817
Tandis qu’Hélène est prête à prendre des risques pour négocier une remise de peine, on s’inquiète à la galerie d’Alix : Chaligny semble préparer un mauvais coup.
Vendredi 19 décembre 2025 • Épisode 1818
Alors qu’au commissariat, l’arrivée d’une nouvelle recrue enchante Alex, chez L. Cosmétiques, Sacha acquiert une réputation de séducteur, ce qui ne plaît pas à Boris.