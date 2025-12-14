"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 15 au 19 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 15 décembre 2025 • Épisode 1814

Claire débute une nouvelle mission de travail auprès de femmes en prison. Quant à Emma, pardonnera-t-elle Lucas de l’avoir entraîné dans une nouvelle mésaventure ?

Mardi 16 décembre 2025 • Épisodes 1815

Tandis que les ados trouvent que Noura va trop loin avec Charlotte, Claire recroise une vieille connaissance en prison : Hélène Dambreville.

Mercredi 17 décembre 2025 • Épisode 1816

Becker se découvre un petit héritage qui pourrait l’aider à réaliser un rêve. De son côté, Bertier tâte le terrain avec Nathalie. Serait-elle prête à lui laisser une nouvelle chance ?

Jeudi 18 décembre 2025 • Épisode 1817

Tandis qu’Hélène est prête à prendre des risques pour négocier une remise de peine, on s’inquiète à la galerie d’Alix : Chaligny semble préparer un mauvais coup.

Vendredi 19 décembre 2025 • Épisode 1818

Alors qu’au commissariat, l’arrivée d’une nouvelle recrue enchante Alex, chez L. Cosmétiques, Sacha acquiert une réputation de séducteur, ce qui ne plaît pas à Boris.