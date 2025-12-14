recherche
Séries

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 162
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 15 au 19 décembre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 15 au 19 décembre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 15 décembre 2025Épisode 1814

Claire débute une nouvelle mission de travail auprès de femmes en prison. Quant à Emma, pardonnera-t-elle Lucas de l’avoir entraîné dans une nouvelle mésaventure ?

Mardi 16 décembre 2025Épisodes 1815

Tandis que les ados trouvent que Noura va trop loin avec Charlotte, Claire recroise une vieille connaissance en prison : Hélène Dambreville.

Mercredi 17 décembre 2025Épisode 1816

Becker se découvre un petit héritage qui pourrait l’aider à réaliser un rêve. De son côté, Bertier tâte le terrain avec Nathalie. Serait-elle prête à lui laisser une nouvelle chance ?

Jeudi 18 décembre 2025 Épisode 1817

Tandis qu’Hélène est prête à prendre des risques pour négocier une remise de peine, on s’inquiète à la galerie d’Alix : Chaligny semble préparer un mauvais coup.

Vendredi 19 décembre 2025 Épisode 1818

Alors qu’au commissariat, l’arrivée d’une nouvelle recrue enchante Alex, chez L. Cosmétiques, Sacha acquiert une réputation de séducteur, ce qui ne plaît pas à Boris.

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 11:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Capitalisme américain : Le culte de la richesse&quot; sur ARTE mardi 16 décembre 2025

"Capitalisme américain : Le culte de la richesse" sur ARTE mardi 16 décembre 2025

14 décembre 2025 - 13:04

Sur le même thème..

&quot;Tom et Lola&quot; saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 16 décembre 2025 sur France 3

"Tom et Lola" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 16 décembre 2025 sur France 3

14 décembre 2025 - 12:11

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...