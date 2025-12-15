"Bistromania" une série inédite qui va éveiller vos papilles, lundi 15 décembre 2025 sur France 2

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 22:45, France 2 diffusera "Bistromania", une série en 9 épisodes qui suit le parcours de trois amis qui évoluent dans le milieu de la restauration en 2005.

Bistronomia a nécessité plus d'une vingtaine d'interviews de chef.fe.s, des centaines d'heures de rushes et de documentation, sous la direction de Marine Bidaud et d'Alexandre Cammas, et avec la présence du chef Yves Camdeborde sur le tournage.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, octobre 2005. Johanna, Amandine et Vivian, trois amis vingtenaires, gravitent dans le milieu de la restauration. Ils veulent être chefs ou critiques, vivre de leur passion pour la gastronomie. Mais ils étouffent dans cet environnement feutré, où règnent la violence patriarcale et l’esprit élitiste de la course aux étoiles. Ils rêvent d’une nouvelle gastronomie démocratique, plus accessible, libérée de l’académisme. Ensemble, ils vont jeter les premières bases d’une révolution des fourneaux.

Résumé des neuf épisodes de la série

Cette série inédite se compose de 9 épisodes de 29 minutes qui seront diffusés en intégralité ce lundi 15 décembre 2025 à partir de 22:45.

Épisode 1 • Du pain et du fromage frais

Octobre 2005. Paris s’embrase. Johanna Diallo, la vingtaine, noire, banlieusarde, prend le RER comme chaque matin pour rejoindre Le Régent, un resto chic où elle bosse en cuisine en rêvant de devenir cheffe. Elle y croise Amandine, stagiaire, fille d’un grand nom de la gastronomie, aussi passionnée qu’elle. Dans un service brutal, elles affrontent un rythme infernal, les brimades, les violences d’un monde d’hommes. Le soir, pour souffler, elles se retrouvent au bar avec un ami journaliste. Et là, entre deux verres, une idée folle surgit : et si elles ouvraient leur propre resto, ouvert, libre, à l’image de la cuisine qu’elles rêvent de défendre ?

Épisode 2 • « Dymnaya kukhnya »

Le lendemain, retour à la réalité : Johanna subit de nouveau la pression et les humiliations en cuisine, son corps flanche. Amandine, elle, n’a pas lâché l’idée du resto et convainc Johanna de tenter leur chance lors d’une soirée d’investisseurs. L’expérience vire au fiasco : elles n’ont ni les codes ni les bons mots. Mais un entrepreneur excentrique s’intéresse à elles. Pendant ce temps, Vivian décroche enfin un poste au Bré-Michelet — la bande commence à entrevoir un avenir.

Épisode 3 • Des tripes et du coeur

C’est la panique : Johanna et Amandine n’ont que quelques heures pour préparer leur rendez-vous avec l’investisseur. Elles imaginent un resto simple, sans fioritures, avec des matériaux bruts — une vision avant-gardiste de la bistronomie urbaine. Mais pour l’instant, elles doivent encore retourner au Régent, où l’ambiance est irrespirable : Johanna ploie sous les cris et les gestes violents de son chef, sa tendinite s’aggrave. Amandine, elle, doit gérer les avances déplacées d’un collègue. Vivian, de son côté, découvre les magouilles du célèbre guide gastronomique : copinage, enveloppes, manipulations. Tous trois rêvent d’un ailleurs. Et un soir, enfin, le téléphone sonne : l’investisseur veut les revoir.

Épisode 4 • Le tigre qui pleure

Bonne nouvelle : Johanna et Amandine ont trouvé un investisseur, un entrepreneur de la tech passionné de gastronomie. Mauvaise nouvelle : il exige que sa femme, une quadragénaire fortunée au goût douteux, dirige le projet. Elle veut tout changer : emplacement chic, produits nobles, prix élevés — une vision aux antipodes de celle des deux amies, qui rêvaient d’un lieu accessible et audacieux. Le dilemme est cruel : céder pour voir leur restaurant naître ou rester fidèles à leur idée et tout risquer. Pendant ce temps, Vivian lance un blog où il chronique les meilleures adresses pas chères de la ville — un contre-pied assumé au guide tradi pour lequel il écrit toujours. À la fin, les filles se quittent sur une impasse : Amandine refuse de brader leur vision pour de l’argent.

Épisode 5 • Les Ballotines

Vivian est stupéfait du succès fulgurant de ses articles, au point qu’un cityguide branché lui vole ses adresses. Pendant ce temps, Johanna, toujours dans le projet de resto, subit l’ingérence étouffante de l’investisseuse, tandis qu’Amandine survit au Régent, où elle subit une agression. Le soir même, elle rejoint Johanna pour sauver un dîner raté. Ensemble, elles impressionnent les invités mais claquent la porte face au mépris des Sottos. Le soir même, autour d’un verre avec Vivian, elles réalisent que si elles veulent quelque chose, il faudra le prendre. Et si ce bar décrépi devenait leur resto rêvé ?

Épisode 6 • Le lapin bleu

C’est décidé : leur resto verra le jour dans ce vieux bar du 20e, paumé, décrépi, donc parfait. Mais aucune banque ne croit en elles — trop jeunes, trop femmes, pas assez rentables. Johanna hésite : rester au Régent et accepter le poste de seconde, ou suivre le rêve d’indépendance. Amandine, elle, veut fuir ce lieu de souffrance, quitte à supplier son père — en vain. Vivian survit difficilement de ses écrits. Alors, sur un coup de tête, Amandine hypothèque son appart. Sans en parler à Johanna.

Épisode 7 • Jeudi Couscous

Elles ont enfin les clés ! Mais dès la première visite, c’est la douche froide : pas d’installations pro, un quartier peu accueillant… et pourtant, elles s’y accrochent. Budget ultra-serré, elles retapent le lieu elles-mêmes, misent sur le circuit court, et trouvent une ferme bio près de Paris. Peu à peu, leur resto prend forme. Mais tensions : entre les prix qui explosent et la créativité de Johanna étouffée, une dispute éclate. Amandine révèle alors son agression, et le lien se resserre. L’ouverture approche, Vivian les aide. Tout semble prêt… jusqu’à ce que Vivian découvre un article : leurs anciens investisseurs ont volé leur plat signature.

Épisode 8 • Chè

À la veille de l’ouverture, c’est la course contre la montre : leur plat signature a été plagié, Johanna refuse toute comparaison avec le restaurant de leurs anciens investisseurs. Il lui faut créer en urgence un nouveau plat, mais leurs finances sont au plus bas. Amandine, contrainte, vend quelques biens personnels pour une somme dérisoire. Johanna, en quête d’inspiration, déambule dans Paris jusqu’à tomber sur une cuisine populaire où mijotent des cœurs de bœuf : une idée audacieuse et abordable. De retour, elle s’attelle à la tâche, mais son corps cède — sa tendinite devient invalidante. L’ouverture est brutalement compromise.

Épisode 9 • Omakasé

C’est un épisode en temps-réel. Les heures précédant l’ouverture. L’ouverture du restaurant. Les amis qui viennent remplir le lieu, mais aussi les premiers invités, ce critique gastronomique célèbre que Vivian a invité lui-même, et qui pourrait tout changer dans le destin du lieu. Et puis : la folie des cuisines, Johanna enfin cheffe, seule aux responsabilités, obligée de trouver un peu de « chimie » pour faire tenir ce corps qui la lâche. Les tensions, les joies de ce rêve enfin réalisé. Et à la fin : un store baissé, des amis qui dansent leur liberté. Et puis, et puis : des inconnus qui font la queue devant un restaurant présenté dans le blog de Vivian. Une révolution gastronomique qui se met bientôt en marche : le nouveau siècle sera food ou il ne sera pas.