"Will Trent" mercredi 17 décembre 2025, résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 décembre 2025 136
Mercredi 17 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 9 & 10 de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez. Voici le résumé de ces épisodes.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la cinquième soirée

Deux épisodes sont diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x09 Residente O Visitante

Pour en apprendre davantage sur sa défunte mère, Will rejoint Antonio à Porto Rico. À son retour, il est rapidement amené à s'occuper d'une affaire impliquant le vieil ami de son oncle.

Faith et Ormewood enquêtent sur la mort d'un délinquant sexuel.

22:00 Épisode 2x10 Vous voyez le lien ?

Will, Faith et Angie se retrouvent mêlés à une série d'affaires où un marqueur similaire relie les meurtres de plusieurs délinquants sexuels.

Angie doit faire face à une proposition inattendue d'Amanda.
Dernière modification le lundi, 15 décembre 2025 10:20
Publié dans Séries
