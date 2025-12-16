recherche
"Les disparus de la Forêt Noire" à revoir sur TF1 jeudi 18 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 décembre 2025
Jeudi 18 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Les disparus de la forêt noire", une mini-série en quatre épisodes avec Hélène de Fougerolles, Grégory Fitoussi, Tchéky Karyo et Thierry Godard.

Cette mini-série franco-allemande est un thriller policier centré sur la découverte macabre de douze corps d'hommes, français et allemands, dans un charnier près d'une base militaire binationale en Forêt-Noire, à la frontière.

21:10 Épisode 1

Un charnier est découvert à la frontière franco-allemande. La juge d’instruction Camille Hartmann a perdu la mémoire depuis un accident, mais elle sent que les meurtres sont liés à son passé. Erik Maes lui demande de l'aider dans son enquête...

22:05 Épisode 2

Camille et Erik partent à la recherche de Thomas Montal, mais la juge ne veut pas croire à la culpabilité du petit ami de sa fille… L’identification des corps se poursuit pendant que la police interroge Jeanne Montal.

23:10 Épisode 3

Une opération de grande envergure se met en place et Camille accepte d’y jouer un rôle central. L’identification des victimes du charnier suit son cours et pour certaines, la mort remonte à plusieurs décennies…

00:05 Épisode 4

Tandis que Camille fait peu à peu la lumière sur son passé, l’identité de la première victime est découverte, menant Erik Maes et Franz Agerland à la résolution de leur enquête.
Publié dans Séries, Jeudi
