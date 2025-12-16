"Les saisons" mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 18 décembre 2025

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 20:55, Arte diffusera "Les saisons", une mini-série inédite en quatre épisodes qui raconte trente ans d’un chassé-croisé amoureux entre trois amis d’adolescence, devenant au fil des décennies mari, femme et amant, avec pour centre de gravité de leurs tempêtes sentimentales, une maison de famille aux Sables d’Olonne.

L'histoire en quelques lignes...

Aux Sables-d’Olonne, entre les rouleaux de l’Atlantique et les murs d’une maison de famille, la jeune Camille fait la connaissance de deux garçons inséparables et impulsifs, Alexandre et Martin. Immédiatement sous le charme, les trois adolescents vont nouer l’été de leurs 15 ans un triangle amoureux qui structurera les trente prochaines années de leurs vies.

Passion, mutisme, amour, haine, fidélité et trahison… Leurs liens ne vont cesser de se faire et se défaire, au gré des grands événements de la fin d’un siècle et du début d’un autre, avec, peut-être, une forme d’apaisement comme horizon.

Deux gars, une fille

Pour sa première série en tant que réalisateur, Nicolas Maury s’empare d’un récit d’Hélène Duchateau pour livrer une œuvre à son image : hypersensible, débordante de sentiments violents et contradictoires, et d’un romanesque crânement assumé.

En effet, l’acteur passé derrière la caméra ne craint pas de plonger la tête la première dans l’écume du mélodrame comme ses trois personnages dans les vagues de la côte vendéenne. C’est cet abandon sans cynisme aux codes de la saga familiale qui fait le prix de cette série, dont la subtile mélancolie évoque autant l’élégance des balades rohmériennes que les outrances sentimentales de Xavier Dolan. Mais il serait injuste de réduire ce bel exercice de style à un surplus d’influences extérieures, tant la personnalité tendre et fantasque de Nicolas Maury traverse l’écran, et offre une suite naturelle et cohérente à son premier film, Garçon chiffon.

Généreuse, aussi, le réalisateur laissant toute la place à ses trois magnifiques interprètes, Stéphane Caillard, Lucas Bravo et Abraham Wapler, magnétiques en amants réguliers s’attirant et s’éloignant mutuellement dans un mouvement de marée amoureuse, toujours prête à les faire chavirer.

Épisode 1 • Été

Camille, adolescente passionnée mais renfermée, fait la rencontre déterminante d’Alexandre et Martin.

Épisode 2 • Automne

Automne 2001. Sourde aux échos tragiques des attentats survenus à New York le 11 septembre, Camille se prépare à épouser Alexandre, sous le regard troublé de Martin. Une cérémonie douce-amère, où tous les participants vont se confronter à des non-dits, des frustrations et des passions faussement éteintes.

Épisode 3 • Hiver

Hiver 2010. Sur les ruines de la tempête Xynthia, et à l’occasion de la disparition précoce d’une amie commune, Camille et Alexandre reviennent aux Sables-d’Olonne et retrouvent Martin, qui les trouble toujours autant. Au bout de dix ans d’un mariage malheureux, le temps des décisions trop longtemps repoussées est venu pour Camille.

Épisode 4 • Printemps

Printemps 2022. Au sortir de la pandémie, ce sont trois amis et ex-amants tuméfiés par la vie qui décident de faire le point sur leurs rancœurs et leurs passions, alors que la maison de famille s’apprête à être vendue et ses souvenirs, éparpillés. Camille, Alexandre et Martin se retournent sur leurs destins irrémédiablement entremêlés, et leur amitié toujours vivace.