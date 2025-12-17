recherche
Séries

La première saison de "Goldorak U" diffusée en intégralité sur France 4 vendredi 19 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 211
La première saison de "Goldorak U" diffusée en intégralité sur France 4 vendredi 19 décembre 2025

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 21:05, France 4 diffusera dans son intégralité la première saison de "Goldorak U", le reboot contemporain du célèbre animé japonais Goldorak de 1975.

Reboot moderne de la série culte de 1975 créée par Gō Nagai, Goldorak U reprend les fondations du mythe tout en les revisitant avec une narration plus sombre et une esthétique contemporaine. L’histoire s’ouvre sur la destruction de la planète Euphor par l’Empire de Véga, contraignant le prince Actarus à s’enfuir à bord du robot Goldorak pour trouver refuge sur Terre. Accueilli par le Dr Procyon, il tente de vivre incognito parmi les humains tout en se préparant à défendre sa nouvelle planète d’adoption.

L’ambition de ce reboot est double : rendre hommage à l’œuvre originelle tout en la modernisant pour séduire de nouvelles générations. Le design du robot et des personnages a été retravaillé, les scènes de combat gagnent en intensité et en fluidité. Entre fidélité et nouveauté, Goldorak U vise à recréer la puissance émotionnelle et épique qui a marqué des millions de spectateurs il y a déjà des années.

Résumé la saison 1

Réputée pour être un véritable havre de paix, la planète Euphor a soudainement sombré dans le chaos après un assaut mené par l’Empire galactique de Véga, qui l’a réduite à néant.

Seul survivant de la tragédie, le prince Duke Fleed est parvenu à s’enfuir à l’aide du puissant robot Grendizer, capable de traverser les confins de l’espace.

Les 13 épisodes de cette première saison seront diffusés à partir de 21:05 sur France 4.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeunesse, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvelle édition de &quot;L'année du Silence&quot; sur TMC vendredi 19 décembre 2025

Nouvelle édition de "L'année du Silence" sur TMC vendredi 19 décembre 2025

17 décembre 2025 - 12:14

Sur le même thème..

&quot;Les saisons&quot; mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 18 décembre 2025

"Les saisons" mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 18 décembre 2025

16 décembre 2025 - 11:46

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...