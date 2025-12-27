Les résumés de "Ici tout commence" du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 décembre au 2 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 29 décembre 2025 • Épisode 1338

Loup et Joséphine veulent rester dans leur bulle. À L'hôtel, Milan et Thelma se mettent dans de beaux draps. De leur côté, Zoé et Maya enfilent des perles.

Mardi 30 décembre 2025 • Épisode 1339

A L'institut, Bianca refile la patate chaude à Joséphine. Face à Andréa, Milan déchante. Pour le Nouvel An, Ferdinand tape l'incruste.

Mercredi 31 décembre 2025 • Épisode 1340

Chez Clotilde, Joséphine joue avec le feu. Au réveillon, Angèle met César sur la sellette. Face à Ferdinand, Billie joue la comédie.

Jeudi 1er janvier 2026 • Épisode 1341

Clotilde pose un ultimatum à Joséphine. A L'institut, Coline montre ses griffes. Pour leur part, Solal et Olivia se serrent les coudes.

Vendredi 2 janvier 2026 • Épisode 1342

Avec Loup, Joséphine touche le fond. Ferdinand et Billie se renvoient l'ascenseur. De son côté, Olivia se lance un défi.