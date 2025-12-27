recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 310
Les résumés de "Ici tout commence" du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 décembre au 2 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 29 décembre 2025 Épisode 1338

Loup et Joséphine veulent rester dans leur bulle. À L'hôtel, Milan et Thelma se mettent dans de beaux draps. De leur côté, Zoé et Maya enfilent des perles.

Mardi 30 décembre 2025 Épisode 1339

A L'institut, Bianca refile la patate chaude à Joséphine. Face à Andréa, Milan déchante. Pour le Nouvel An, Ferdinand tape l'incruste.

Mercredi 31 décembre 2025 Épisode 1340

Chez Clotilde, Joséphine joue avec le feu. Au réveillon, Angèle met César sur la sellette. Face à Ferdinand, Billie joue la comédie.

Jeudi 1er janvier 2026 Épisode 1341

Clotilde pose un ultimatum à Joséphine. A L'institut, Coline montre ses griffes. Pour leur part, Solal et Olivia se serrent les coudes.

Vendredi 2 janvier 2026 Épisode 1342

Avec Loup, Joséphine touche le fond. Ferdinand et Billie se renvoient l'ascenseur. De son côté, Olivia se lance un défi.

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 10:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49

Sur le même thème..

Inédit de &quot;Joséphine, ange gardien&quot; lundi 29 décembre 2025 sur TF1 avec Mimie Mathy

Inédit de "Joséphine, ange gardien" lundi 29 décembre 2025 sur TF1 avec Mimie Mathy

27 décembre 2025 - 11:42

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...