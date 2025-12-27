recherche
Séries

Inédit de "Joséphine, ange gardien" lundi 29 décembre 2025 sur TF1 avec Mimie Mathy

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 250
Inédit de "Joséphine, ange gardien" lundi 29 décembre 2025 sur TF1 avec Mimie Mathy

À l'occasion des fêtes de Noël, TF1 vous proposera de découvrir, lundi 29 décembre 2025 à 21:10, un épisode inédit de "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy et Jennifer Lauret.

L'histoire en quelques lignes...

Lisa, la cliente de Joséphine, une maman qui élève seule sa fille de 17 ans, se lance dans une incroyable aventure. Elle va créer une équipe de natation synchronisée, "Les sirènes", pour prouver à sa fille qu'elle est capable de mener sa vie de front et de prendre son destin en mains.

Face aux défis personnels et professionnels, Lisa et son équipe montrent que la solidarité peut tout surmonter. Et le gala final de natation synchronisée sera l'occasion parfaite pour renouer avec la confiance en soi et laisser sa fille voler de ses propres ailes.

Une histoire émouvante de résilience et d'amitié avec des "sirènes" joyeuses et détonantes !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jennifer Lauret (Lisa), Justine Fabre (Coline), Jean-Michel Lahmi (Vincent), Marie Arnaudy (Evelyne), Jeanne Pajon (Sybelle), Anaëlle Fournier (Prune), Nathan Darbonnel (Adrien), Julien Goetz (Paul), Louis Bernard (Karl), Elsa Pasquier (La jurée), Séverine Berthelot (La directrice de l'école)

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 11:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur TF1

27 décembre 2025 - 10:24

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...