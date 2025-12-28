"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 29 décembre 2025 • Épisode 1824
Tandis que Florent et Claire sont déterminés à obtenir des réponses, Alix a une désagréable surprise. De son côté, Becker ne veut pas se rater.
Mardi 30 décembre 2025 • Épisodes 1825
Alors que Claire prend des risques pour parvenir à ses fins, Jérémy stresse pour une échéance à venir. De son côté, Aude ne veut écarter aucune piste.
Mercredi 31 décembre 2025 • Épisode 1826
Alors que l’enquête de Claire prend un tour inattendu, Florent franchira-t-il la limite ? De son côté, Jérémy trouve toujours une solution à ses problèmes. Quant à Laurine, elle pense pouvoir parvenir à ses fins.
Jeudi 1er janvier 2026 • Épisode 1827
Claire se lance dans une partie de golf et fait une rencontre inattendue, pendant qu’Alix se sent persécutée. Victor, quant à lui, est dans le collimateur de la police.
Vendredi 2 janvier 2026 • Épisode 1828
Claire décide de faire appel à un ami pour l’aider. Pendant ce temps, Alix jure qu’elle est innocente, et Florent n’a plus trop la tête à ce qu’il fait.