"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 29 décembre au 2 janvier 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 29 décembre au 2 janvier 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 29 décembre 2025 • Épisode 1824

Tandis que Florent et Claire sont déterminés à obtenir des réponses, Alix a une désagréable surprise. De son côté, Becker ne veut pas se rater.

Mardi 30 décembre 2025 • Épisodes 1825

Alors que Claire prend des risques pour parvenir à ses fins, Jérémy stresse pour une échéance à venir. De son côté, Aude ne veut écarter aucune piste.

Mercredi 31 décembre 2025 • Épisode 1826

Alors que l’enquête de Claire prend un tour inattendu, Florent franchira-t-il la limite ? De son côté, Jérémy trouve toujours une solution à ses problèmes. Quant à Laurine, elle pense pouvoir parvenir à ses fins.

Jeudi 1er janvier 2026 • Épisode 1827

Claire se lance dans une partie de golf et fait une rencontre inattendue, pendant qu’Alix se sent persécutée. Victor, quant à lui, est dans le collimateur de la police.

Vendredi 2 janvier 2026 • Épisode 1828

Claire décide de faire appel à un ami pour l’aider. Pendant ce temps, Alix jure qu’elle est innocente, et Florent n’a plus trop la tête à ce qu’il fait.