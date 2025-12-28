"Tom et Lola" saison 2, résumé des derniers épisodes diffusés mardi 30 décembre 2025 sur France 3

Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera les épisodes 11 & 12 de la seconde saison inédite de "Tom et Lola" avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon. Voici ce qui va se passer dans ces derniers épisodes.

Présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola font chacun face à un dilemme : ils doivent choisir entre leur histoire d’amour respective avec Cynthia et Guillaume et leur joyeuse cohabitation à la coloc. C’est l’un ou l’autre. Car, aux yeux de leurs conjoints, être d’un côté en couple et de l’autre en coloc avec son meilleur ami, c’est incompatible. Le modèle de Tom et Lola, ce cocon qu’ils ont mis tant d’efforts à construire, et qui leur permet d’être les plus authentiques versions d’eux-mêmes, est soudainement mis à l’épreuve. La société classifie, aime les cases. Or, la relation de Tom et Lola défie tout cela.

Dans cette saison 2, nos protagonistes vont tenter de se conformer aux attentes de la société en normalisant leurs relations amoureuses. Mais pour tous les deux, cette tentative de rentrer dans le moule en mode « méthode Coué » va inéluctablement se transformer en désenchantement.

Car si Tom et Lola incarnent profondément leur époque, c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur leurs relations. Et redéfinissent sans cesse les contours de l’amitié et de l’amour, du couple et du célibat. À quoi bon s’enfermer dans un statut social si ça implique de renoncer à qui on est vraiment ? Depuis quand les sentiments entre les hommes et les femmes sont-ils – mais surtout doivent-ils – être sans ambivalence ?

Cette saison 2 est construite comme un chassé-croisé entre deux amis tiraillés entre leur désir de retenter l’expérience du couple et leur besoin de rester fidèles à eux-mêmes. Tom et Lola arriveront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils s’attirent comme des aimants ? Ces deux âmes sœurs finiront-elles un jour par s’avouer qu’au fond, elles sont tout simplement faites pour être ensemble ?

Les épisodes de la sixième et dernière soirée

Fin de saison pour "Tom et Lola", France 3 diffuse mardi soir les deux derniers épisodes inédits.

Épisode 2x11 • Les nageurs

À l’aube des sélections pour l’équipe de France, la star montante du club de natation de Toulon fait une entrée remarquée au bord du bassin. Les tensions éclatent aussitôt avec un rival, dans un duel d’egos prêt à dégénérer. Mais soudain, sous les yeux médusés des entraîneurs et des nageurs, le champion s’effondre. Il suffoque, recrache de l’eau, se débat… puis s’éteint. Il vient de se noyer. Alors qu’il n’avait pas encore mis un pied dans l’eau.

Épisode 2x12 • Familles parfaites

On retrouve le corps d’un steward en pleine mer. Fait étonnant, aucun avion de ligne n’est passé au-dessus de la baie depuis des années. Autre fait étonnant, l’épouse de la victime ne savait pas que son mari était steward, et pensait qu’il travaillait avec elle. Fait encore plus étonnant : nos héros découvrent que la victime avait une double vie. Une autre femme, une autre fille, un autre chien. Tous avec le même nom. Laquelle des deux familles a pu découvrir sa trahison ? Est-ce la première femme, ou la deuxième ? Ou était-ce… encore une autre famille ?